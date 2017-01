Κωνσταντινούπολη: Πανδαιμόνιο! Τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες από την σύλληψη

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στην γειτονά Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο Ρέινα, όπως ανέφεραν στην ηλεκτρονική της έκδοση η τουρκική εφημερίδα Hürriyet και μετέδωσαν και άλλα τουρκικά ΜΜΕ.

Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου και μαζί οι πρώτες εικόνες από το σημείο όπου κρυβόταν ο δράστης. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως είχε βρει καταφύγιο σε ένα σπίτι φίλου του, ο οποίος είναι από το Κιργιστάν.

Εκτός από τον μακελάρη, χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε τέσσερα ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και ένας άνδρας.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα βίντεο που είδαν το "φως" της δημοσιότητας, αποτυπώνουν τον... κακό χαμό που επικρατούσε στο σημείο της σύλληψης.

Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες που μεταδίδει η hurriyet.com.tr, η Daily Sabah στο Twitter και άλλα τουρκικά ΜΜΕ



BREAKING— The moment when Istanbul Reina nightclub attacker was arrested by Turkish security forces caught on camerahttps://t.co/zXPjkeOQki pic.twitter.com/nL0HYxj4R7