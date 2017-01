Κωνσταντινούπολη: Πάνοπλοι αστυνομικοί και ελικόπτερα αλλά... τζίφος! Άφαντος ο `χαμογελαστός` μακελάρης!

Ανθρωποκυνηγητό, ελικόπτερα, δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί, ένας τραυματίας από... σπόντα και νέες εικόνες του μακελάρη του club Reina. Τα παραπάνω συνθέτουν το σκηνικό στη γείτονα χώρα, όπου ακόμη μετρούν τις πληγές τους από την πολύνεκρη επίθεση λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, με τον δράστη να παραμένει ασύλληπτος...

Τεράστια (ανεπιτυχής) επιχείρηση!

Ήταν λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ (σ.σ. ώρα Ελλάδος) όταν σήμανε συναγερμός στις τουρκικές Αρχές! Όπως ανέφερε, η εφημερίδα Hurriyet, στην ηλεκτρονική της έκδοση, οι αστυνομικές Αρχές δέχθηκαν μια πληροφορία από έναν πολίτη, ο οποίος υποστήριξε πως είδε τον δράστη.

Αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα να διεξαχθεί μια τεράστια επιχείρηση, στην περιοχή Zeytinburnu, της Κωνσταντινούπολης.

Η συγκεκριμένη περιοχή θύμιζε για πολλή ώρα εμπόλεμη ζώνη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είχαν επιστρατευθεί ακόμη και ελικόπτερα που πετούσαν πάνω από το σημείο!

Δείτε τις εικόνες

????Police op. ongoing in Zeytinburnu district of #Istanbul/unconfirmed reports that #Reinanightclub attacker encircledpic.twitter.com/zdsXZ3CL4p