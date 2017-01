Κωνσταντινούπολη: Τα `προφητικά` πρωτοσέλιδα για τη ματωμένη Πρωτοχρονιά! «Τελευταία προειδοποίηση: μη γιορτάσετε!»

Μια τρομοκρατική επίθεση στα πρώτα λεπτά του νέου έτους. 39 νεκροί και 69 τραυματίες. Ένα νυχτερινό κέντρο, από τα πιο γνωστά της Κωνσταντινούπολης που μετατράπηκε από χώρος γιορτής σε τόπο θανάτου. Από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές πως πρόκειται για μια ακόμη τρομοκρατική επίθεση, από τις πολλές που έγιναν στην Τουρκία τον τελευταίο χρόνο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Κανείς δεν ξέρει ποιο αρρωστημένο μυαλό αποφάσισε να στείλει έναν (ή περισσότερους, είναι αδιευκρίνιστο ακόμα) δράστες να αιματοκυλήσουν ένα νυχτερινό κέντρο, σε μια επίθεση που ξύπνησε μνήμες από το Bataclan στο Παρίσι. Τότε ήταν οι τζιχαντιστές. Τώρα;

Τις τελευταίες ώρες έρχονται στο φως απειλές από συντηρητικούς κύκλους της Τουρκίας που ζητούσαν να μην γιορτάσουν οι μουσουλμάνοι πολίτες της χώρας τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και το γεγονός πως η επίθεση έγινε σε νυχτερινό κέντρο λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου όπου περίπου 700 με 800 άνθρωποι γιόρταζαν την αλλαγή του χρόνου, δεν μπορεί να μη φέρει συνειρμούς.

Μόλις το Σάββατο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι συντηρητικές εφημερίδες Akit και Milli Gazete είχαν κυκλοφορήσει με πρωτοσέλιδα στα οποία καλούσαν τους μουσουλμάνους να μη γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου! «Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση: μην γιορτάσετε» έγραφε το πρωτοσέλιδο της Milli Gazete.

Η Akit έγραφε στην πρώτη σελίδα της: «Κάτω ο πολιτισμός σας» και είχε φωτογραφίες δίπλα δίπλα από ανθρώπους θύματα του εμφυλίου στη Συρία και από κόσμο που γιόρταζε!

Σε αυτό ας προστεθεί και ένα πανό που είχε αναρτηθεί στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης της τελευταίες μέρες και έδειχνε έναν μουσουλμάνο να γρονθοκοπεί έναν Άγιο Βασίλη. Μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια αν σκεφτεί κανείς πως τα τουρκικά ΜΜΕ επιμένουν πως ο δράστης που εισέβαλε λίγη ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου στο club Reina στις ακτές του Βοσπόρου ήταν ντυμένος Άγιος Βασίλης!

A banner in #Istanbul few days ago: 'We are Muslims. No to New Years Eve and Christmas celebrations.' #Reina pic.twitter.com/HKamfr3Syu