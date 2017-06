Κωνσταντινούπολη: Χαμός στο Gay Pride! Πυροβολισμοί και συλλήψεις! [vids, pics]

Η αστυνομία άνοιξε πυρ με πλαστικές σφαίρες εναντίον μιας ομάδας περίπου 40 διαδηλωτών, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ολιγομελείς ομάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ για να πάρουν μέρος στην Πορεία Υπερηφάνειας των ΛΟΑΔ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί), αψηφώντας την απαγόρευση των αρχών.

Οι αστυνομικοί ήταν περισσότεροι από τους συμμετέχοντες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι συνελήφθησαν.

Δείτε τις εικόνες από το σημείο

An angry police man shouts and bangs on the car of a passersby by at Istanbul pride march in Cihangir #Pride2017 pic.twitter.com/D9FtNCxErR — Mel Plant (@meleppo) 25 Ιουνίου 2017

Police are now carrying away several detainees - I counted at least four - at Istanbul #Pride2017 pic.twitter.com/AQholToxCw — Mel Plant (@meleppo) 25 Ιουνίου 2017

Νωρίτερα, οι διοργανωτές επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να πραγματοποιήσουν τη διαδήλωση, που απαγορεύτηκε για τρίτη συναπτή χρονιά και που φέτος συνέπεσε με την πρώτη ημέρα της εορτής για το τέλος της νηστείας του ραμαζανιού.

Αφού συντηρητικές κι ακροδεξιές οργανώσεις διατύπωσαν απειλές, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι απαγορεύουν τη διαδήλωση με στόχο την τήρηση «της δημόσιας τάξης» και των «ασφάλεια των τουριστών».

Ως απάντηση, οι οργανωτές γνωστοποίησαν σήμερα ότι δεν εγκαταλείπουν τα σχέδιά τους επιβεβαιώνοντας σε ένα δελτίο τύπου:

«Δεν φοβόμαστε, βρισκόμαστε εκεί, δεν θα αλλάξουμε. Εσείς φοβάστε, εσείς θα αλλάξετε και εσείς θα το συνηθίσετε».

Πριν από την πορεία στην πλατεία Ταξίμ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή αποκλείοντας την πρόσβαση από πολλά σημεία, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters