`Κράξιμο` Τραμπ σε γερουσιαστές: `Τρώγεστε` να ξεκινήσετε τρίτο Παγκόσμιο!

Αυτή τη φορά δεν τα έβαλε ούτε με πρόσφυγες, ούτε με μετανάστες ούτε με τους δημοσιογράφους. Τα έβαλε με τον πρώην προεδρικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων και έναν από τους μακροβιότερους Γερουσιαστές Τζον ΜακΚέιν και τον επίσης Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, οι οποίοι τόλμησαν να τον επικρίνουν για τις πολιτικές που ακολουθεί.

Και τους κατηγόρησε πως συνεχώς ψάχνουν αφορμές να ξεκινήσουν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο! «Η κοινή δήλωση των δυο πρώην υποψηφίων για την προεδρία Τζον ΜακΚεϊν και Λίντσεϊ Γκράχαμ είναι λάθος – δυστυχώς είναι αδύναμοι όσον αφορά στη μετανάστευση. Οι δυο Γερουσιαστές θα πρέπει να επικεντρώσουν τις ενέργειές τους στον ISIS, την παράνομη μετανάστευση και τη συνοριακή ασφάλεια αντίθετα από το να προσπαθούν πάντα να ξεκινήσουν τον τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» έγραψε, που αλλού(;), στο twitter ο Αμερικανός πρόεδρος!

