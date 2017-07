Κυπριακό: Παρέμβαση του αμερικανού αντιπροέδρου! Τι είπε σε Αναστασιάδη - Ακιντζί

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έπειτα από συνδιαλέξεις του αντιπροέδρου Μάικ Πενς με τους ηγέτες των δύο πλευρών.

Ο Πενς συνομίλησε τηλεφωνικά για 20 λεπτά με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και τον ηγέτη των τουρκοκύπριων Μουσταφά Ακιντζί, εξέφρασε την υποστήριξή του στις συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και δήλωσε πως προσμένει ότι θα «εξασφαλίσουν μια συμφωνία η οποία θα επανενώσει την Κύπρο ως μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία προς όφελος όλων των Κυπρίων», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Αναστασιάδης ενημέρωσε τον κ. Πενς για τις εξελίξεις στη Διάσκεψη για το Κυπρακό στο Κραν Μοντανά και τις προτάσεις που έχει καταθέσει και γραπτώς στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησης που είχε νωρίτερα μαζί του. Του ζήτησε δε να μιλήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το Κυπριακό με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν κατά τη σύνοδο των G20.

Από τη μεριά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ζήτησε από τον κ. Αναστασιάδη να μεταφέρει στη Διάσκεψη τη στήριξη των ΗΠΑ στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την επίλυση του Κυπριακού, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, μάλιστα, έκανε και μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, η οποία κυμάνθηκε στο ίδιο ύφος.

"Μίλησα με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί για να τους παροτρύνω να φτάσουν σε μια ιστορική συμφωνία για την Κύπρο", έγραψε συγκεκριμένα.

Δείτε την ανάρτηση

Spoke to ROC President @AnastasiadesCY and Turkish Cypriot Leader @MustafaAkinci_1 to urge them to reach a historic settlement for Cyprus.