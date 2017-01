La La Land - Yποψηφιότητες Όσκαρ 2017: Το trailer της ταινίας που σαρώνει

Όσκαρ 2017, και το μιούζικαλ La La Land, με πρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμμα Στόουν, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και έγινε η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες, αφού θα διεκδικήσει 14 Oscar, ισοφάρισε το ρεκόρ του Τιτανικού και του All About Eve), μεταξύ των οποίων της καλύτερης ταινίας και των δυο κεντρικών ρόλων.

Οι ακόλουθες ταινίες είναι υποψήφιες για το βραβείο Όσκαρ 2017 καλύτερης ταινίας στην 89η τελετή των Oscar που θα απονεμηθούν στις 26 Φεβρουαρίου. "Arrival", "Hacksaw Ridge", "Hidden Figures", "Lion", "Moonlight", "Fences", "Hell of High Water", "La La Land" και "Manchester by the Sea" είναι οι ταινίες που θα διεκδικήσουν το Oscar καλύτερης ταινίας.





