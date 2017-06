Λονδίνο: Άντρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε αστυνομικό ουρλιάζοντας `Ο Αλλάχ είναι μεγάλος` [vids]

Ο άνδρας δεν φορούσε μπλούζα και τριγυρνούσε στον κεντρικό δρόμο έξω από το μετρό απειλώντας και ουρλιάζοντας, ενώ προσπάθησε με το μαχαίρι να επιτεθεί σε έναν αστυνομικό φωνάζοντας "Allahu Akbar". Ο κόσμος σοκαρισμένος προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν και άλλοι αστυνομικοί, μιας και η πόλη είναι σε συναγερμό μετά την τελευταία επίθεση σε δρόμο έξω από τέμενος.

Τρεις αστυνομικοί τον ακινητοποιήσαν πριν προλάβει να κάνει το παραμικρό ενώ διευκρίνισαν ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Τα βίντεο από την επίθεση ανέβηκαν στο twitter σχεδόν αμέσως ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι η παρέμβαση της αστυνομίας έγινε πολύ γρήγορα.

Και μπορεί αυτό το περιστατικό να μην πήρε... μεγάλη έκταση και ο ένοπλος να εξουδετερώθηκε πριν προλάβει να σκορπίσει τον θάνατο, ωστόσο και αυτή η παραλίγο επίθεση... αποδεικνύει ότι ο τρόμος έχει καλύψει για τα καλά το Λονδίνο.

Images of the scene where man attacked police office shouting Allah Akhbar in #paddington pic.twitter.com/lxTedUZgcs