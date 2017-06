Λονδίνο: Αποφασισμένος να σπείρει το θάνατο! «Σκοτώστε με! Έκανα το `κομμάτι` μου»

Είναι το πρόσωπο του νέου τρόμου που κυριεύει το Λονδίνο. Ο 48χρονος άνδρας, μοναδικός δράστης της νέας τρομοκρατικής επίθεσης στη βρετανική πρωτεύουσα, μιας επίθεσης κατά των μουσουλμάνων της πόλης, που αφήνει πίσω της έναν νεκρό και 10 τραυματίες.

Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα όταν ο 48χρονος γκάζωσε και έριξε το λευκό βαν, που είχε νοικιάσει από την Ουαλία, πάνω σε πεζούς που εκείνη την ώρα αποχωρούσαν από το τέμενος στην περιοχή Φίνσμπερι Παρκ, λίγο αφού είχε ολοκληρωθεί η προσευχή για τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού.

Είναι η πρώτη φορά που μουσουλμάνοι της Βρετανίας γίνονται στόχος τρομοκρατικής επίθεσης. Όλα τα θύματα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ήταν μουσουλμάνοι. «Αθώοι και καθημερινοί άνθρωποι» όπως είπε η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι. Ο απολογισμός είναι ένας νεκρός και 10 τραυματίες, δυο από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης γκάζωσε και έριξε το φορτηγό πάνω σε πλήθος ανθρώπων που τη στιγμή εκείνη είχαν μαζευτεί πάνω από έναν ηλικιωμένο άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις του και προσπαθούσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο νεκρός της επίθεσης αλλά ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του οφείλεται στην επίθεση ή σε κάποιο παθολογικό αίτιο.

Αν και αρχικά οι βρετανικές αρχές δίστασαν να μιλήσουν για τρομοκρατική επίθεση, προκαλώντας την οργή των Βρετανών μουσουλμάνων, τελικά η επίθεση χαρακτηρίστηκε αυτό που είναι: τρομοκρατική. Και ενώ για το νέο μακελειό προκάλεσε τους αρρωστημένους πανηγυρισμούς από τους οπαδούς των τζιχαντιστών, το ίδιο συμβαίνει και από τους οπαδούς ακροδεξιών ομάδων, που χαρακτηρίζουν μια επίθεση κατά αθώων, «ελπίδα για τη Βρετανία».

White Supremacists Celebrate Car Ramming Pedestrians Near #London Mosque in #FinsburyPark, Claim There May be... https://t.co/50iOJnXtBS pic.twitter.com/NKv6q8ESzM — SITE - FRFL (@SITE_FRFL) June 19, 2017

Για την ώρα, δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του 48χρονου δράστη. Λίγο αφού έριξε το φορτηγό πάνω στον κόσμο, επιχείρησε να φύγει από το σημείο. Αλλά οι συγκεντρωμένοι αντέδρασαν άμεσα. Μαρτυρίες ανέφεραν πως φώναζε «θα σκοτώσω όλους του μουσουλμάνους».

Το οργισμένο πλήθος τον έσυρε στο δρόμο, τον κλώτσησε στο κεφάλι και εκείνος φώναζε «σκοτώστε με, σκοτώστε με, έκανα το "κομμάτι" μου (σ.σ. σαν να έλεγε ότι έφερε σε πέρας μια αποστολή)». Από το λιντσάρισμα τον έσωσε ο ιμάμης του τεμένους.

Footage shows the moment crowds restrain man suspected of driving van into pedestrians near #FinsburyPark mosquehttps://t.co/CBG8mzBpgY pic.twitter.com/NtYoQbLGXC — BBC News (UK) (@BBCNews) June 19, 2017

Video of driver being arrested after London van attack outside mosque...#FinsburyPark pic.twitter.com/9Aov8iGOmQ — Journalism Is Dead (@TheDailyBail) June 19, 2017

Ο κόσμος τον κράτησε επί 20 λεπτά, μέχρι να φτάσει στη σημείο η αστυνομία. Τότε τον παρέδωσαν κι εκείνος, όταν πια μπήκε στην κλούβα της αστυνομίας, άρχισε να στέλνει… φιλιά στο πλήθος, θέλοντας να προκαλέσει ακόμη περισσότερο.

Το γεγονός πως το φορτηγό έπεσε εσκεμμένα πάνω στους πεζούς που βοηθούσαν τον ηλικιωμένο άνθρωπο που είχε πέσει στο έδαφος επιβεβαίωσε στο BuzzFeed News και ο αυτόπτης μάρτυρας Abdulrahman Saleh Alamoudi. «Ήρθε κατά πάνω μας. Νομίζω 8 ή 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Εγώ κατάφερα να ξεφύγω. Μετά ένας άνδρας βγήκε από το βαν». Ο Saleh Alamoudi δήλωσε ότι ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει αλλά εκείνος και δυο φίλοι του, τον σταμάτησαν και τον κρατούσαν τουλάχιστον 20 λεπτά, μέχρι να φτάσει στο σημείο τη αστυνομία. «Πριν απ’ αυτό φώναζε "θα σκοτώσω όλους τους Μουσουλμάνους" και προσπαθούσε να γρονθοκοπήσει τους πάντες».

Eyewitness tells @jamesrbuk man drove van at pedestrians outside London mosque, then shouted “Kill me, kill me, I want to kill all Muslims” pic.twitter.com/gSgTX05aSQ — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) June 19, 2017

Οι αρχικές μαρτυρίες ανέφεραν ότι μαζί του στο φορτηγό ήταν και άλλοι δυο άνδρες και πως αυτοί επιχείρησαν να μαχαιρώσουν πολίτες (σε μια επίθεση καρμπόν εκείνης στη Γέφυρα του Λονδίνου και την αγορά Μπόροου στις 3 Ιουνίου). Όμως και η αστυνομία και η Τερέζα Μέι ανακοίνωσαν ότι ο δράστης είναι ένας, ο 48χρονος και δεν είχε συνεργούς.

Το τέμενος με την "αμαρτωλή" ιστορία που έγινε στόχος

Ένας από τους πιο εμβληματικούς θρησκευτικούς χώρους του Λονδίνου είναι το τζαμί στο Φίνσμπερι Παρκ, το οποίο έγινε στόχος της νέας τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο. Το τζαμί που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Λονδίνου, κοντά στο στάδιο Emirates της Άρσεναλ, στους πέντε ορόφους του μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 1.800 προσκυνητές.

Γνωστό ως προπύργιο του ισλαμικού «Λοντονιστάν» στις αρχές του 2000, επανιδρύθηκε εξ ολοκλήρου το 2005 και τελεί υπό νέα διοίκηση. Εγκαινιάστηκε το 1994 από τον πρίγκιπα Κάρολο και το 2003 φιγουράριζε σε όλα τα πρωτοσέλιδα του Τύπου όταν έκλεισε έπειτα από έφοδο της αστυνομίας. Οι τρομοκράτες Ζαχαρίας Μουσάουϊ και Ρίτσαρντ Ρέιντ σύχναζαν στο Φίνσμπερι Παρκ, υπό την ηγεσία τότε του ιμάμη Αμπού Χαμζά, προσκείμενου στην Αλ Κάιντα.

Ο Χαμζά τασσόταν υπέρ της αυστηρής εφαρμογής της σαρία και του τζιχάντ. Ακόμη και στον περίβολο του τζαμιού πραγματοποιούνταν ασκήσεις χειρισμού όπλων. Αψηφώντας την απόφαση των βρετανικών αρχών να κλείσει το τζαμί, ο Χάμζα, ο οποίος είναι τυφλός από το ένα μάτι και γνωστός παντού για τους γάντζους που έχει στη θέση των χεριών, καλούσε τους πιστούς σε δημόσιες προσευχές στο δρόμο κάτω από αυστηρή αστυνομική επίβλεψη. Συνελήφθη το 2004 και ύστερα από μία μακρά δικαστική μάχη εκδόθηκε το 2012 στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Το 2005, το τζαμί ανοίγει εκ νέου σε νέες βάσεις. Το μουσουλμανικό Συμβούλιο της Βρετανίας διορίζει νέο διοικητικό συμβούλιο και νέους ιμάμηδες οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν ένα μετριοπαθές όραμα του Ισλάμ. Οι διοικητικές αρχές του τεμένους συνεργάζονται με την τοπική κοινωνία και τις αντιτρομοκρατικές αρχές για τον εντοπισμό και την καταγγελία εξτρεμιστών υπόπτων.

Ο Μοχάμεντ Καζμπάρ, πρόεδρος του Φίνσμπουρι Παρκ, προωθεί τον διαθρησκευτικό διάλογο. Πριν από τρεις ημέρες είχε προσκαλέσει πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και τον τοπικό βουλευτή Τζέρεμι Κόρμπιν, ηγέτη του Εργατικού Κόμματος, εκπροσώπους της χριστιανικής κοινότητας, Εβραίους καθώς και τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας στο γεύμα μετά τη νηστεία του Ραμαζανιού.

Με πληροφορίες από Daily Mail, Guardian και ΑΠΕ – ΜΠΕ / Le Figaro