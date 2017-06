Λονδίνο - Οργή μουσουλμάνων: “Είναι τρομοκρατική ενέργεια”

Η βρετανική αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει εάν το περιστατικό με το βαν έξω από το τέμενος στο Βόρειο Λονδίνο είναι ατύχημα ή τρομοκρατική επίθεση.

Η εφημερίδα “The Guardian” αναφέρει ότι οι δημοσιογράφοι της που συνομιλούν με αυτόπτες μάρτυρες δηλώνουν ότι αρκετοί από αυτούς, περιγράφουν ότι το βαν οδηγήθηκε εσκεμμένα, πάνω σε ομάδα ανθρώπων που έβγαιναν από το τέμενος.

Υπάρχον μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ο οδηγός του βαν προσπάθησε με τη βία να διαφύγει.

Reports from scene - van intentionally drove into Muslims who were having coffee outside the #FinsburyPark Mosque pic.twitter.com/CV1ueBzbhQ

This man is being arrested after using his car to run over people coming out of Finsbury Park mosque pic.twitter.com/Gzl50da0Eo