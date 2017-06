Λονδίνο: Εξοργιστικό! 60 πολυώροφα κτίρια δεν πέρασαν τους ελέγχους ασφαλείας!

Οι βρετανικές αρχές διεξάγουν ελέγχους σε περίπου 600 πολυώροφα κτίρια σε ολόκληρη την χώρα μετά την φωτιά στον πύργο Γκρένφελ στο δυτικό Λονδίνο την 14η Ιουνίου, που προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης για τις περικοπές στον προϋπολογισμό που επέβαλε η συντηρητική κυβέρνηση.

Την Παρασκευή περίπου 4.000 ένοικοι υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους στο βόρειο Λονδίνο, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία απεφάνθη ότι τα κτίρια που διέμεναν δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Το υπουργείο Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης επισήμανε σε μια ανακοίνωση ότι 60 πολυώροφα κτίρια σε 25 κοινότητες δεν πέρασαν τους ελέγχους.

Νέος εφιάλτης το Σάββατο!

Υπενθυμίζεται πως μόλις χθες, Σάββατο 24.06.2017, εβδομήντα δύο πυροσβέστες, με δέκα οχήματα, ρίχτηκαν στη μάχη απέναντι σε μια μεγάλη φωτιά, ξανά στο Λονδίνο, λίγες ημέρες μετά την φονική πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ, η οποία κόστισε τη ζωή 79 ανθρώπων.

Διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και η στέγη είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Ένας άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο από ομάδα των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών του Λονδίνου

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου, που επίσης επιχειρούσε προκειμένου να απομακρύνει τους ενοίκους από ένα ακίνητο στο βόρειο Λονδίνο που βρέθηκε να έχει παρόμοια επίστρωση με το Γκρένφελ, γνωστοποίησε ότι κλήθηκε να επέμβει σε ένα κτίριο στο Μπέθναλ Γκριν, στο ανατολικό Λονδίνο, όπου ξέσπασε φωτιά σε διασμέρισμα του τρίτου ορόφου, με τις φλόγες να έχουν εξαπλωθεί και στη στέγη.

Η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε τουλάχιστον 50 κλήσεις για το περιστατικό. «Οι πυροσβέστες από το Μπεθναλ Γκριν και τους κοντινούς πυροσβεστικούς σταθμούς έχουν αναπτυχθεί στο σημείο» επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση. «Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί».

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και έδειχναν ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο ενός κτιρίου να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Third floor flat and roof is alight on Turin Street in #BethnalGreen. Now 10 fire engines there https://t.co/3XGYLqvrj3 © @Adelina_Frunza pic.twitter.com/XyPa0us08i