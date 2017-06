Λονδίνο: Καρέ - καρέ τα οκτώ δραματικά λεπτά της νέας σφαγής!

Σάββατο, 03.06.2017 και η ώρα είναι 22:00 το βράδυ (σ.σ. ώρα Αγγλίας). Η Γέφυρα του Λονδίνου είναι γεμάτη από αυτοκίνητα, όπως γεμάτη από κόσμο είναι και η γειτονική περιοχή Μπόροου Μάρκετ. Εκεί όπου υπάρχουν αμέτρητα νυχτερινά μαγαζιά, τα οποία ήταν φυσικά γεμάτα κόσμο που διασκέδαζε, αφού ήταν Σάββατο βράδυ και ο καιρός ήταν καλός.

Σε αυτά τα δύο σημεία έμελλε να γραφτεί το νέο επεισόδιο -στα ήδη πολλά- τρομοκρατίας στην βρετανική πρωτεύουσα. Μια διπλή "τρομοκρατική επίθεση", όπως χαρακτηρίστηκε από την βρετανική αστυνομία, η οποία ήταν η τρίτη σε διάστημα μόλις τριών μηνών και που σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την τρομοκρατική επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε, στο Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι.

Οι βρετανοί αστυνομικοί είχαν εξουδετερώσει τους τρεις δράστες οκτώ λεπτά μετά την κλήση που δέχθηκαν. "Αρκετά σύντομα", θα σκεφτεί κανείς. Όπως αποδείχθηκε, ωστόσο, το διάστημα αυτό ήταν αρκετό για να σκορπίσουν οι δράστες τον θάνατο. Επτά νεκροί και τουλάχιστον 48 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του μακελειού...

Αυτό είναι το χρονικό της σφαγής...

Επίθεση στη γέφυρα

---> Επίθεση πρώτη: Οι τρεις δράστες επέβαιναν σε ένα λευκό κλειστό φορτηγάκι που κινείτο με περίπου 80 χιλιόμετρα την ώρα κι έπεσε πάνω σε πεζούς στη Γέφυρα του Λονδίνου, σύμφωνα με την αστυνομία. Δείτε το βαν

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και τους χτύπησε.

«Φάνηκε σαν ο οδηγός να είχε στόχο να χτυπήσει όσους περισσότερους μπορούσε. Πάγωσα, δεν ήξερα τι να κάνω», είπε ο 53χρονος αυτόπτης μάρτυρας, Μαρκ Ρόμπερτς. «Ήταν φρικιαστικό», συμπλήρωσε σοκαρισμένος...

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε στην κλήση που έλαβε για το συμβάν στη Γέφυρα του Λονδίνου στις 22:08 (00:08 την Κυριακή ώρα Ελλάδας).

Δευτερόλεπτα αργότερα οι δράστες ξεχύνονται στους δρόμους της Μπόροου Μάρκετ "διψώντας" για αίμα...

Αιματοβαμμένο Σάββατο

---> Επίθεση δεύτερη: Οι τρεις δράστες, οπλισμένοι με μαχαίρια, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επιτέθηκαν σε ανθρώπους στην κοντινή αγορά Μπόροου, στη νότια πλευρά του Τάμεση.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι δράστες μαχαίρωσαν ανθρώπους στον δρόμο, μέσα σε παμπ και σε εστιατόρια.

Πολλοί δήλωσαν πως οι δράστες μαχαίρωναν ανθρώπους στο λαιμό, κάτι που επαιβεβαιώνεται τόσο από την αστυνομία, όσο κι από ένα σοκαριστικό βίντεο που είδε το "φως" της δημοσιότητας και δείχνει τον Geoff Ho, δημοσιογράφο, να μεταφέρεται στο ασθενοφόρο κρατώντας τον λαιμό του, ενώ αιμορραγεί από τη μαχαιριά...

Ο Geoff Ho μαχαιρώθηκε σε ένα εστιατόριο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ενώ επικρατούσε χάος στο σημείο με το νοσοκομειακό προσωπικό να δίνει τις πρώτες βοήθειες στους δεκάδες τραυματίες.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Ήταν αργά...

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένοπλα στελέχη της ανταποκρίθηκαν στις κλήσεις για επιθέσεις με μαχαίρια στο Μπόροου και ότι άνοιξαν πυρ.

Οι οπλισμένοι αστυνομικοί «αντέδρασαν πολύ γρήγορα και με γενναιότητα και ήλθαν αντιμέτωποι με τους τρεις άνδρες υπόπτους, τους οποίους πυροβόλησαν και σκότωσαν στο Μπόροου Μάρκετ», δήλωσε ο Μαρκ Ρόουλι, ανώτερος αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της βρετανικής αστυνομίας.

«Οι ύποπτοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς που τους πυροβόλησαν μέσα σε οκτώ λεπτά από την πρώτη κλήση. Οι ύποπτοι φορούσαν γιλέκα που έμοιαζαν να περιέχουν εκρηκτικά, αλλά αργότερα αποδείχθηκε πως ήσαν ψεύτικα», πρόσθεσε ο ίδιος, ωστόσο όπως αποδείχθηκε, αυτά τα οκτώ λεπτά ήταν αρκετά για να βυθιστεί ξανά το Λονδίνο στο πένθος...

Οι άνδρες είχαν ζωστεί με κυλινδρικού σχήματος αντικείμενα, που έμοιαζαν με μεταλλικά κουτάκια. Το πτώμα του ενός εικονίζεται σε φωτογραφικό υλικό, στο έδαφος, έξω από την παμπ Wheatsheaf. Άλλος ένας άνδρας, που φέρεται να ήταν ο δεύτερος δράστης, εικονίζεται πεσμένος στο έδαφος σε μικρή απόσταση.

Δείτε τη φωτογραφία

Πανικός!

Στους δρόμους του Λονδίνου επικράτησε χάος. Το χάος της τρομοκρατίας, που έχει "σκεπάσει" την Γηραιά Ήπειρο τα τελευταία χρόνια.

Οι πολίτες έτρεχαν στους δρόμους προσπαθώντας να προστατέψουν την ζωή τους, σα να βρίσκονταν σε εμπόλεμη ζώνη. Και πώς να κάνουν διαφορετικά, αφού η ίδια η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου είχε στείλει ένα σαφές μήνυμα:

"Τρέξε. Κρύψου. Μίλα". Αυτό ανέφερε σε tweet που αναρτήθηκε και έδινε τις εξής ρητές οδηγίες:

"Πρέπει να:

---> ΤΡΕΞΕΙΣ - σε ένα ασφαλές μέρος. Αυτή είναι καλύτερη επιλογή από το να παραδοθείς ή να διαπραγματευτείς. Αν δεν έχεις κάπου να πας, τότε...

---> ΚΡΥΨΟΥ - Βάλε το κινητό σου στο αθόρυβο και απενεργοποίησε την δόνηση. Θωρακίσου κάπου εσωτερικά αν μπορείς.

---> ΜΙΛΑ - στην αστυνομία καλώντας το 999 όταν είναι ασφαλές να μιλήσεις".

Δείτε το tweet

Δείτε τα βίντεο από τους έντρομους πολίτες που προσπαθούν να φύγουν από το σημείο

This is how the terrorist attacks in London unfolded, less than 2 weeks after the suicide bombing in Manchester https://t.co/oHegjgNKyi pic.twitter.com/6PlHWDbBTs