Λονδίνο: Ο μακελάρης με τη φανέλα της Arsenal! Συγκλονιστική μαρτυρία [vid, pics]

Η φωτογραφία κάνει τον γύρο του κόσμου και φέρεται να απεικονίζει τον δράστη της αιματηρής επίθεσης στο Λονδίνο.

Η Daily Mail, πάντως, έκανε... ζουμ και με μια πιο προσεκτική ματιά φαίνεται πως ο άνδρας που φέρεται να είναι ένας εκ των τριών δραστών της νέας, διπλής τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο, φορούσε την ώρα της επίθεσης μια μπλούζα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Άρσεναλ!

Ίσως το έκανε για να μη... δώσει στόχο (δε θα περίμενε κανείς εξάλλου να εμφανιστεί με σημαία κάποιας ριζοσπατικής ισλαμιστικής οργάνωσης), ίσως απλά για να... τρολάρει.

Όπως και να' χει η φωτογραφία είναι ενδεικτική. Και συνάμα σοκαριστική.

Σε πρώτο πλάνο ο άνδρας που φέρεται να είναι ένας από τους δράστες, με την φανέλα της Άρσεναλ και στο βάθος δύο ακόμη ξαπλωμένοι άνδρες, με τις πληροφορίες -που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως- να αναφέρουν πως είναι οι συνεργοί του...

Η μαρτυρία του φωτογράφου

Παράλληλα, ο άνδρας που τράβηξε την επίμαχη φωτογραφία μίλησε στο BBC, περιγράφοντας τις στιγμές πανικού στο σημείο της επίθεσης.

Δήλωσε αναλυτικά: "Στη φωτογραφία μπορείς να δεις έναν άνδρα στο δρόμο, που όπως φαίνεται από τη φωτογραφία έχει μια βόμβα στο στήθος και αιμορραγεί στον αριστερό ώμο.



Ο αστυνομικός που βλέπετε στη φωτογραφία τον σημάδευε ακόμη με το όπλο. Το ίδιο συνέβαινε στην απέναντι πλευρά του δρόμου όπου υπάρχει ένας άλλος άνδρας πεσμένος. Είδα τρεις άνδρες με αυτή τη ζώνη, με κάτι που έμοιαζε με εκρηκτικά πάνω τους.



Πίστεψα ότι δεν ήταν αληθινά, δεν έμοιαζαν αληθινά, παρόλο που δεν ξέρω αν ήταν ή όχι. Συνεπώς αυτό δεν με τρόμαξε τόσο. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, περισσότεροι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και περικύκλωσαν αυτούς τους ανθρώπους και τους εξουδετέρωσαν".

"I thought it wasn't real" - photographer describes his image of London attacker in 'fake bomb vest' https://t.co/A7RNgKPoSS #LondonAttacks pic.twitter.com/nFrv0sriCo