Λονδίνο: Στους 12 οι νεκροί της πύρινης κόλασης! Κανείς επιζών από τους τελευταίους ορόφους του Πύργου

Πολλοί είναι εκείνοι που βλέποντας τον Πύργο Grenfell σκέφτηκαν αμέσως τους Δίδυμους Πύργους. Η εικόνα του φλεγόμενου 27όροφου κτιρίου εκεί παρέπεμπε. Βέβαια την 11η Σεπτεβρίου του 2011 σκοτεινά μυαλά είχαν σκορπίσει τον όλεθρο στις ΗΠΑ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι εκατοντάδες ένοικοι του Πϋργου της Κολάσεως όπως τον αποκαλούν από το πρωί πολλά ΜΜΕ έπεσαν θύματα εγκληματικής αδιαφορίας.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την κόλαση της φωτιάς κάνει λόγο για 12 νεκρούς και 64 τραυματίες, είκοσι εκ των οποίων σοβαρά. Και είναι βέβαιο ότι ο απολογισμός αυτός δεν είναι ο τελικός αφού οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες. Τα βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι δεν υπάρχει κανείς επιζών από τους τελευταίους ορόφους του κτιρίου!

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης και μετά το πρώτο σοκ άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας βίντεο τα οποία έδειχναν την κόλαση της φωτιάς αλλά και την απόγνωση όσων ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο. Ουρλιαχτά μεγάλων και παιδιών, γυναίκες να πετούν τα παιδιά τους απο τα παράθυρα ακόμα και από τον 20ο όροφο του κτιρίου για να τα σώσουν!

#GrenfellTower fire witness describes seeing baby caught after being dropped from burning building https://t.co/F9hHVnlmiG pic.twitter.com/AcMGrrtaDE — IBTimes UK (@IBTimesUK) June 14, 2017

Ten warnings over the last four years on London's #GrenfellTower which killed six in a blaze last night https://t.co/hiasvZhEM5 pic.twitter.com/M0jz9tkp3V — WikiLeaks (@wikileaks) June 14, 2017

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο σχεδόν αμέσως αλλά ήταν αδύνατον να περιορίσουν τις φλόγες που εξαπλώνονταν αστραπιαια. Ακόμα και τώρα σε πολλά σημεία του κτιρίου η φωτιά καίει.

Πριν ακόμα ξημερώσει αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν ανθρώπους να κουνούν κινητά τηλέφωνα από τα πιο ψηλά σημεία του κτιρίου, σεντόνια αλλά και να έχουν τα παιδιά τους στην αγκαλιά και να καλούν σε βοήθεια. Το κτίριο ήταν γεμάτο κόσμο αφού η φωτιά ξέσπασε αργά της νύχτα και οι περισσότεροι ήταν στα σπίτια τους.

Πολλές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τις φλόγες. Οι περισσότεροι μιλούν για τον ηρωισμό των πυροσβεστών που έμπαιναν στο κτίριο ενώ εκείνοι έβγαιναν πανικόβλητοι.

Υπάρχει άλλο ένα κοινό στις μαρτυρίες τους: Ποτέ δεν ήχησε ο συναγερμός που να τους ειδοποιεί ότι το κτίριο έχει πιάσει φωτιά. Ο ένας ειδοποιούσε τον άλλον καθώς έτρεχαν να γλιτώσουν.

Ο Πύργος Grenfell χτίστηκε το 1974 και η ανακαίνισή του ολοκληρώθηκε μόλις το 2016. Τώρα αφού οι φλόγες κατέκαψαν τα πάντα κινδυνεύει ακόμα και με κατάρρευση.

Τρομοκρατημένοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν με κουβέρτες και σεντόνια

Οι αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούν τρομοκρατημένοι καθώς αδυνατούν να βοηθήσουν εκείνους που δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από τον φλεγόμενο πύργο Grenfell. Η μεγάλη φωτιά στον πύργο Grenfell ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες, με ενοίκους να χρησιμοποιούν σεντόνια και κουβέρτες για να φτιάξουν αυτοσχέδια σχοινιά.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Την τελευταία φορά που τους είδα, κουνούσαν τα χέρια τους από το παράθυρο». Η Χάναν Ουαχάμπι διασώθηκε από την φονική πυρκαγιά στο Grenfell Tower, εξακολουθεί να μην έχει νέα του αδελφού της και της οικογένειάς του. Η 39χρονη έμενε στον 9ο όροφο του κτιρίου των εργατικών κατοικιών. Ξύπνησε στην 01.00 τη νύκτα από τον καπνό. «Είδα τις στάχτες να μπαίνουν από το παράθυρο του σαλονιού που ήταν ανοικτό. Κοίταξα έξω και είδα τις φλόγες να ανεβαίνουν μέχρι το παράθυρο. Το έκλεισα γρήγορα και βγήκα». Σώθηκε μαζί με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της.

Αλλά ανησυχούσε πολύ για τον αδελφό της, την σύζυγο και τα δύο παιδιά τους που μένουν εδώ και 16 χρόνια στον 21ο όροφο του κτιρίου. «Τηλεφώνησα στον αδελφό μου μόλις βγήκα για να μάθω αν είναι καλά. Η φωτιά δεν είχε ακόμη φθάσει στο επάνω τμήμα του κτιρίου. Μου είπε ότι θα κατέβαιναν. Αλλά θυμήθηκε και μου είπε ότι υπήρχε πολύς καπνός».

«Την τελευταία φορά που τον είδα, κουνούσε τα χέρια από το παράθυρο με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους. Μετά μίλησα με την γυναίκα του, όταν εκείνος μιλούσε με τους πυροσβέστες. Ηταν στις 02.00. Από τότε δεν έχω νέα και το τηλέφωνο έχει κοπεί», λέει.

Μια προαναγγελθείσα "ομαδική δολοφονία"

Σύμφωνα με την Χάναν Ουαχάμπι, το κτίριο είχε ανακαινισθεί πριν από έναν χρόνο, κυρίως τα παράθυρα και το σύστημα θέρμανσης. «Φοβάμαι ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν επιδείνωσαν την κατάσταση». Ο Εντι, 55 ετών, βρισκόταν στον 16ο όροφο όταν κτύπησε ο συναγερμός πυρκαγιάς των γειτόνων του. «Νόμιζα ότι μαγείρευαν».

Αλλά τότε άκουσε ανθρώπους να φωνάζουν «φωτιά, φωτιά». Ανοίγει την πόρτα και βλέπει τον καπνό να μπαίνει στο διαμέρισμά του. «Ο γείτονάς μου του 5ου μου τηλεφωνεί και μου λέει: "προσπάθησε να βγεις από κει". Έβαλα μία πετσέτα γύρω από το κεφάλι, κατέβηκα τις σκάλες και προσπάθησα να βρω την εξώπορτα», λέει.

«Δεν την βρήκα, αλλά ένας πυροσβέστης με τράβηξε μέχρι την έξοδο. Πέντε παραπάνω δευτερόλεπτα και θα λιποθυμούσα. Δεν έβλεπες τίποτε». Ο Εντι είναι ευτυχής που βγήκε, αλλά και εξοργισμένος. Στο παρελθόν είχε γράψει σε ένα blog ότι «χρειάζεται μία φωτιά για να αποδοθούν ευθύνες» στους διαχειριστές. Μία υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου «κόντεψε να μας κάψει ζωντανούς το 2013», έγραψε στο blog του καταγγέλλοντας μια προαναγγελθείσα «ομαδική δολοφονία».