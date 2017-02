Λος Άντζελες: Μεγάλες διαδηλώσεις για τους μετανάστες! “Έξω οι ρατσιστές” [pics, vid]

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο Κέντρο Κράτησης Metropolitan στο κέντρο του Λος Άντζελες για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά για τις “επιδρομές” της ICE!

Έκλεισαν κεντρικούς δρόμους για περίπου δύο ώρες, φωνάζοντας "Όχι στο μίσος! Κανένας φόβος! Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ!" Πολλοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν πανό τα οποία έγραφαν: “Σταματήστε το διαχωρισμό οικογενειών” και «Μετανάστες μέσα. Έξω οι ρατσιστές."

Protestors against deportation and today's ICE raids close off a section of Aliso St in #DTLA @KTLA pic.twitter.com/SRPaEDz4Wg — Chris Gierowski (@tepall14) February 10, 2017

Οι “επιδρομές” της ICE διεξήχθησαν σε σπίτια σε τρεις κομητείες στη νότια Καλιφόρνια την Πέμπτη (09.02.2017), με την εκπρόσωπο της υπηρεσίας Lori Haley να κάνει λόγο για «στοχευμένες συλλήψεις.

Los Angeles protest occurring now against ICE raids following reports that ICE took non-criminals into custody today. #HereToStay pic.twitter.com/apVCJxLTMd — Marina (@oxminaox) February 10, 2017

"Πρόκειται για περιπτώσεις ανθρώπων που ανήκαν σε συμμορίες των δρόμων, παιδεραστές και εμοπόρους ναρκωτικών”. Ωστόσο, ο διευθυντής της επικοινωνίας του Συνασπισμού για τα Δικαιώματα των Μεταναστών Jorge-Mario Cabrera, υποστήριξε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που συνελήφθησαν ήταν άνθρωποι με διαταγές απέλασης που δεν είχαν ποινικό παρελθόν, ούτε αυτοί ούτε τα μέλη της οικογένειάς τους. Όπως είπε, δεν είχαν έγγραφα διαμονής στη χώρα.

Protestors blocking the road near federal building in #DTLA - upset over what appears to be an increase in #ICERaids @KNX1070 pic.twitter.com/sC1IPXcCdL — Cooper Rummell (@KNXCooper) February 10, 2017

Και μπορεί να μην έχει δοθεί ο επίσημος αριθμός των συλλήψεων, ωστόσο, φαίνεται πως στα χέρια της αστυνομίας είναι πάνω από 100 μετανάστες, με τους περισσότερους να είναι Μεξικανικής καταγωγής.

Πηγή: RT