Λουτρό αίματος με 6 νεκρούς! `Μείνετε στα γ@@μενα ξενοδοχεία` - Γάζωσαν το κοινό σε φεστιβάλ [pics, vids]

"Μείνετε στο γ@@μένο ξενοδοχείο σας" ήταν το twitter που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Βρετανός DJ Jackmaster μετά την αιματηρή επίθεση σε ετήσιο φεστιβάλ στο Μεξικό. Δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν και έψαχναν μέρος να κρυφτούν ενώ οι ένοπλοι είχαν ανοίξει πυρ εναντίον τους.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM