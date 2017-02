Λύθηκε το… μυστήριο της Σουηδίας! Τραμπ: Το είδα στην τηλεόραση!

Περισσότερο από 24ώρες τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει τον κόσμο… άνω κάτω, να ψάχνει να μάθει πότε έγινε τρομοκρατική επίθεση στη Σουηδία και δεν πήρε κανείς χαμπάρι. Εκτός φυσικά από τον Ντόναλντ Τραμπ!

"Κοιτάξτε τι συνέβη χθες τη νύχτα στη Σουηδία. Στη Σουηδία! Ποιός μπορεί να το πιστέψει, στη Σουηδία! Δέχθηκαν μεγάλο αριθμό μεταναστών. Έχουν προβλήματα που δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν", είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ομιλία του το περασμένο Σάββατο. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η αναζήτηση του… "τι έγινε χθες βράδυ στη Σουηδία".

Και επειδή κανείς δεν έβρισκε, αποφάσισε ο ίδιος να δώσει τη λύση του μυστηρίου. Μέσω twitter, φυσικά, την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: "Η δήλωσή μου ως προς το τί συμβαίνει στη Σουηδία έχει να κάνει με ένα ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Fox News και αφορούσε μετανάστες και Σουηδία".

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.