Μάγισσα του… Σάλεμ ο Τραμπ! Καταγγέλλει `κυνήγι μαγισσών` και `κράζει` τον Κόμεϊ [vids]

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κολομβίας Χουάν Μανουέλ Σάντος, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών. "Όχι, όχι, άλλη ερώτηση" ήταν η κοφτή του απάντηση όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν με οποιονδήποτε τρόπο προσπάθησε να πείσει τον πρώην διευθυντή του FBI να σταματήσει την έρευνα.

Στη συνέχεια, όμως ήταν πιο… αναλυτικός και κατηγόρησε τον Κόμεϊ πως ήταν ανεπαρκής, πως δεν του ζήτησε να σταματήσει την έρευνα, πως έπρεπε να φύγει, πως η απόφασή του πάρθηκε γιατί νόμιζε ότι θα είχε διακομματική στήριξη και γιατί είχε τις εισηγήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης και του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στις αποκαλύψεις πως αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ σχετικά με το Ισλαμικό Κράτος και την τοποθέτηση μη ανιχνεύσιμων εκρηκτικών που τοποθετούνται σε λάπτοπ. Η αποκάλυψη, από τη Washington Post, έφερε τον διορισμό ειδικού ανακριτή με εισαγγελικά καθήκοντα (σ.σ. του πρώην διευθυντή του FBI Ρόμπερτ Μιούλερ). Θα ερευνήσει εάν υπήρχαν επαφές μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Με δύο αναρτήσεις του στο Twitter, αλλά και με μία συνέντευξη που έδωσε αργότερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε "γελοίες" τις συζητήσεις που άρχισαν να γίνονται στην Ουάσιγκτον για το ενδεχόμενο δικαστικής παραπομπής του τονίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει αδικήματα ώστε ν' ασκηθεί δίωξη εναντίον του.

"Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε κυνήγι μαγισσών και δεν υπάρχει καμία συνωμοσία από μέρους μου ή από την προεκλογική εκστρατεία μου -μιλώντας για τον εαυτό μου – και τους Ρώσους. Τίποτα", είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου. Ήταν η δεύτερη μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για κυνήγι μαγισσών.

Στις αναρτήσεις του στο Twitter που προηγήθηκαν, ο Τραμπ άσκησε κριτική στον διορισμό του ειδικού ανακριτή-εισαγγελέα από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ροντ Ρόζενσταϊν, ο οποίος έχει επιλεγεί από τον ίδιο. "Για τις παράνομες ενέργειες που έγιναν από την προεκλογική εκστρατεία της Κλίντον, αλλά και την κυβέρνηση Ομπάμα, δεν διορίστηκε ποτέ ειδικός εισαγγελέας!" έγραψε ο Τραμπ. Ωστόσο, δεν υποστήριξε τον ισχυρισμό του με κάποιες αποδείξεις τόσο για την προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον, όσο και για την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special counsel appointed!