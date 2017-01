Σκηνές χάους! Γάζωσε το πλήθος - 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συναυλία [vids]

Μεταξύ των νεκρών στο Μεξικό και ένας φρουρός ασφαλείας που δέχτηκε πυρά στο πάρτι που έκλεινε το ετήσιο φεστιβάλ BPM στην Playa Del Carmen, παραθαλάσσιο θέρετρο κατά μήκος της χερσονήσου Yucatan.

O διάσημος DJ Jackmaster έγραψε στο Twitter πως έπεσαν πυροβολισμοί μέσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα έκανε retweet πως έπεσαν πυροβολισμοί και σε ένα άλλο κλαμπ στην περιοχή. Σύμφωνα με το site του BPM Festival υπάρχουν φήμες πως οι πυροβολισμοί θα μπορούσαν να συνδέονται με καρτέλ.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM — JACKMASTER (@jackmaster) 16 Ιανουαρίου 2017

This is a very very sad situation. Tryna get my head around it still. Thoughts and condolences to all affected ♥ — JACKMASTER (@jackmaster) 16 Ιανουαρίου 2017

Το φεστιβάλ BPM πραγματοποιείται κάθε χρόνο και από τις 6 έως τις 15 Ιανουαρίου, ενώ φέτος συμπλήρωνε τη 10η επέτειό του.

Shots have been fired at Blue Parrot at The BPM Festival's closing party and early reports suggest five have died https://t.co/6WcFBvpwoT pic.twitter.com/2YIiNrbVyl — Mixmag (@Mixmag) January 16, 2017

Στο φεστιβάλ, που περιελάμβανε πάνω από 375 καλλιτέχνες, έδωσαν το παρών χιλιάδες άνθρωποι. Μετά την αιματηρή επίθεση οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως ακυρώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις και ξεκίνησαν οι έρευνες, ενώ συμβούλευσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους έως ότου τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση.

Five reportedly dead after shooting at BPM Festival - NME https://t.co/aOlC1aOF8V via @NME — Mattis Meichler (@mattismeichler) January 16, 2017

Πηγή: News.com.au