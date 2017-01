Μακελειό στη Φλόριντα: Εισιτήριο χωρίς επιστροφή για το `σκοτάδι`! Κινδυνεύει με θανατική ποινή ο δράστης

Η αστυνομία της Αλάσκας είχε κατάσχει το όπλο του δράστη της επίθεσης στο αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι την Παρασκευή. Ωστόσο, του το επέστρεψε τον προηγούμενο μήνα, αφού δεν κρίθηκε ψυχικά ασθενής, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές.

Εισιτήριο χωρίς επιστροφή!

Ο Εστέμπαν Σαντιάγο, ένας 26χρονος βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, είχε ιστορικό αλλοπρόσαλης συμπεριφοράς και οι αρχές ερευνούν αν τα ψυχολογικά προβλήματα του δράστη έπαιξαν ρόλο στο τελευταίο αυτό περιστατικό μαζικών πυροβολισμών που σημειώθηκε στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Σαντιάγο είπε στους αστυνομικούς ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση και ότι αγόρασε ένα εισιτήριο άνευ επιστροφής για τη Φλόριντα.

Χθες ομοσπονδιακό δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες εναντίον του 26χρονου, ο οποίος κινδυνεύει να του επιβληθεί η εσχάτη των ποινών αν καταδικαστεί, σύμφωνα με Αμερικανούς εισαγγελείς.

«Ο Σαντιάγκο είχε τρομοκρατικές σκέψεις και πίστευε ότι είχε επηρεαστεί από το Ισλαμικό Κράτος», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Άνκορεϊτζ, Κρις Τόλεϊ.

Ανάμεσα στις κατηγορίες που βαραίνουν τον Σαντιάγκο είναι αυτή της άσκησης πράξης βίας, της πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης, της χρήσης όπλου για διάπραξη βίαιου εγκλήματος και πρόκλησης θανάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το παρακάτω βίντεο, δευτερόλεπτα μετά το μακελειό είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε στο σημείο...

Video shows panic and chaos after shooting at Fort Lauderdale airport https://t.co/zf9A4WV9MR https://t.co/a89P2Q5YjL