Μακελειό στη Φλόριντα: `Ελέγχουν το μυαλό μου! Με αναγκάζουν να βλέπω βίντεο των τζιχαντιστών`

Ένας στρατιώτης, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, έβγαλε ένα όπλο από τις αποσκευές του που είχαν περάσει από τον έλεγχο και άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους που βρισκόταν συγκεντρωμένο στο σημείο παραλαβής αποσκευών στο αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να σκοτώσει πέντε ανθρώπους.

Και κάπως έτσι γράφτηκε χθες ο επίλογος μιας ακόμη τραγωδίας, τα ακριβή αίτια της οποίας διερευνώνται. Μέχρι να γίνει αυτό, πάντως, το αποτέλεσμα ήταν πέντε άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους, πολλοί να τραυματισμούν και ο τρόμος να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Το παρακάτω βίντεο, δευτερόλεπτα μετά το μακελειό είναι ενδεικτικό

Video shows panic and chaos after shooting at Fort Lauderdale airport https://t.co/zf9A4WV9MR https://t.co/a89P2Q5YjL