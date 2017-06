Μακρόν: Τι το 'θελε; Ανελέητο γλέντι για το προεδρικό πορτρέτο! [pics]

Ακουμπάει με τα χέρια στο γραφείο του και πίσω του κυματίζουν οι σημαίες της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα δεξιά της εικόνας βλέπουμε ένα χρυσό vintage ρολόι και στα αριστερά δύο (2) smpartphones, το ένα πάνω στο άλλο, ένα ανοιχτό βιβλίο και ένα ακόμη χρυσό σκεύος. Στο φόντο η... φύση του Ελιζέ και στο πρόσωπο του γάλλου Προέδρου ένα... μισοσχηματισμένο χαμόγελο.

Αυτό είναι το concept της φωτογράφισης για το προεδρικό πορτρέτο του Εμανουέλ Μακρόν και είναι αναμφίβολα προσεγμένο μέχρι και την παραμικρή λεπομέρεια.

Μια ακόμη λεπτομέρεια όμως; Η... πείνα των χρηστών των social media για τρολάρισμα, η οποία είναι... ακόρεστη! Κάτι που αποδείχθηκε και στην προκειμένη περίπτωση, αφού στο Twitter (κυρίως) δόθηκε ρεσιτάλ!

Το photoshop πήρε... φωτιά και τα αποτελέσματα ήταν ξεκαρδιστικά! Από που να το πρωτο... πιάσει κανείς:

Από τον Μακρόν... Ζιντάν;

Τον Μακρόν... Φρανκ Άντεργουντ; (Κατά κόσμον Κέβιν Σπέισι, από το House of Cards)

Τον Μακρόν που μοιάζει ίσως να αντιγράφει τον Μπαράκ Ομπάμα;

Hmmm, I wonder what country/politician Macron is using as a reference these days... #StateOfTheUnion #PortraitOfficiel pic.twitter.com/8tAXU429qe