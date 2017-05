Μάντσεστερ: Η εκδίκηση κίνητρο του μακελάρη – Μίλησε στη μητέρα του λίγο πριν την επίθεση – Τα ψώνια 250 λιρών τρεις μέρες πριν το μακελειό

Κάμερες ασφαλείας κλειστού κυκλώματος στο εμπορικό κέντρο Arndale, που βρίσκεται δίπλα στο Μάντσεστερ Αρίνα όπου έγινε η τρομοκρατική επίθεση της περασμένης Δευτέρας (22.05.2017) έχουν καταγράψει στις τελευταίες κινήσεις του μακελάρη Σαλμάν Αμπέντι.

Ήταν Παρασκευή απόγευμα όταν ο 22χρονος καμικάζι εμφανιστεί στο γνωστό εμπορικό κέντρο του Μάντσεστερ για να κάνει τα… τελευταία ψώνια πριν εισβάλει στο Manchester Arena για να πυροδοτήσει τα εκρηκτικά μετά το τέλος της συναυλίας της Αριάνα Γκράντε.

Τις εικόνες ντοκουμέντο έφερε στο φως το Sky News. Ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και κουκούλα, που πιστεύεται ότι είναι ο Αμπέντι, φαίνεται στις φωτογραφίες με ένα σακίδιο που μόλις έχει αγοραστεί. Νωρίτερα, ο 22χρονος είχε "σηκώσει" από ΑΤΜ 250 λίρες (περίπου 290 ευρώ) και πήγε για ψώνια. Ήταν περίπου 20:00 το βράδυ (22:00 ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με το Sky News, που επικαλέστηκε πληροφορίες της αστυνομίας.

Ο δράστης φαίνεται να κρατά ένα μαύρο σακίδιο που μόλις έχει αγοραστεί. Στις δυο φωτογραφίες από το κλειστό κύκλωμα, φαίνεται ο μαυροφορεμένος άνδρας με το μαύρο σακίδιο, το οποίο έχει φόδρα σε έντονο μπλε χρώμα και πάνω του τα καρτελάκια που δείχνουν ότι μόλις το είχε αγοράσει.

Οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες αυτές έρχονται να συμπληρώσουν προηγούμενη αποκάλυψη των New York Times, που έφερε στο φως εικόνες από τα υπολείμματα του σακιδίου μέσα στο οποίο ο δράστης είχε κρύψει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με την εφημερίδα, πρόκειται για κομμάτια από σακίδιο μάρκας Karrimor, το οποίο είχε αγοράσει ο 22χρονος τζιχαντιστής.

Δείτε τις φωτογραφίες



Το τηλεφώνημα στη μητέρα του

Ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε ο 22χρονος μακελάρης λίγο πριν ανατιναχτεί στο Μάντσεστερ Αρίνα και παρασύρει στο θάνατο μαζί του άλλους 22 ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νεαρά παιδιά που είχαν πάει να δουν τη συναυλία της Αριάνα Γκράντε, φαίνεται πως ήταν η μητέρα του, η 50χρονη Σαμία Ταμπάλ, πυρηνική επιστήμονας.

Πηγή των λιβυκών αρχών ασφαλείας, αναφέρει η Daily Mail, αποκάλυψε στην εκπομπή Newsnight του BBC πως ο Αμπέντι μίλησε με τη μητέρα του στο τηλέφωνο (η 50χρονη ήταν στην Τρίπολη της Λιβύης) λίγο πριν από την επίθεση. Σύμφωνα με την πηγή, ο Αμπέντι τηλεφώνησε στον αδερφό του στη Λιβύη και του ζήτησε να πει στη μητέρα τους να επικοινωνήσει μαζί του.

Η Σαμία Ταμπάλ σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Λιβύης και αποφοίτησε πρώτη από την τάξη της, ενώ σύμφωνα με αμερικανικές πηγές ασφαλείας ήταν εκείνη που είχε αποκαλύψει στις αρχές τους φόβους της πως ο γιος της είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Η οικογένειά του είχε ενημερώσει για τους φόβους της πως ο 22χρονος μπορεί να είναι επικίνδυνος, είπε ο αμερικανός αξιωματούχος στο NBC.

Η Ταμπάλ φέρεται επίσης να είχε φιλικούς δεσμούς με τη γυναίκα του πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα, Αμπού Ανάς αλ-Λίμπι, που κάποτε ήταν στη λίστα των πιο καταζητούμενων του FBI και μάλιστα δινόταν για το "κεφάλι" του αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων!

Το κίνητρο

Η αδερφή του 22χρονου, η 18χρονη Τζομάνα Αμπέντι, στο μεταξύ αποκάλυψε ότι ο αδερφός της αποφάσισε να σκορπίσει το θάνατο σε νεαρά παιδιά γιατί ήθελε να πάρει εκδίκηση για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, με θύματα παιδιά, στη Συρία αλλά και για το θάνατο ενός φίλου του σε ρατσιστική επίθεση.

Η 18χρονη περιέγραψε στον αδερφό της ως ένα άτομο στοργικό και ευγενικό και υποστήριξε ότι την εξέπληξε τη αποτρόπαια πράξη του. Μιλώντας στη Wall Street Journal είπε πως πιστεύει ότι οδηγήθηκε στο μακελειό εξαιτίας αυτού που θεωρούσε άδικο! «Νομίζω ότι έβλεπε παιδιά – παιδιά Μουσουλμάνων- να πεθαίνουν παντού και ήθελε εκδίκηση», είπε στην εφημερίδα.

«Είδε τις βόμβες που ρίχνουν οι ΗΠΑ σε παιδιά στη Συρία και ήθελε εκδίκηση. Το αν την πήρε, είναι ανάμεσα σε εκείνον και το Θεό», πρόσθεσε.

Οικογενειακός φίλος αποκάλυψε ακόμα ένα κίνητρο που "όπλισε" το ταραγμένο μυαλό του 22χρονου: ο θάνατος ενός 18χρονου φίλου του. Όπως αναφέρει η Daily Mail ο Αμπντούλ Γουαχάμπ Χαφίντα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε τον Μάιο του 2016 και πιστεύεται ότι πίσω από το θάνατό του βρίσκονται συμμορίες που δρουν στο Μάντσεστερ.

Ο φίλος της οικογένειας Αμπέντι, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, ανέφερε ότι ο Αμπέντι έλεγε ότι ήθελε να πάρει εκδίκηση και έβλεπε το θάνατο του φίλου του ως έγκλημα μίσους. Πρόσθεσε ότι ο 22χρονος έγινε ξαφνικά υπερβολικά θρήσκος και άρχισε να έχει ενδιαφέρον για εξτρεμιστικές ομάδες.

Όλα αυτά ενώ στη Λιβύη, ο μικρότερος αδελφός του μακελάρη, Χασάμ Αμπέντι, ομολόγησε ότι τόσο αυτός όσο και ο αδελφός του Σαλμάν Αμπέντι είναι τζιχαντιστές. Μάλιστα, η αστυνομία της Λιβύης που συνέλαβε τον 20χρονο έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφία του νεαρού που κρατείται. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο αδελφός του μακελάρη ετοίμαζε νέο τρομοκρατικό χτύπημα, ενώ γνώριζε και την παραμικρή λεπτομέρεια για το σχέδιο του 22χρονου.

A Libyan militia has released this pic of Manchester bomber's 20-yr-old brother, Hashem, claiming he confessed to belonging to Islamic State pic.twitter.com/PM3YSo7S9r