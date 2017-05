Μάντσεστερ: Συγκλονίζει η μητέρα της 15χρονης με τατουάζ στην καρδιά! [pics]

Συγγενείς και συμμαθητές παρέστησαν στην τελετή στη μνήμη της Ολίβιας Κάμπελ, ενός εκ των 22 θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Δευτέρας στη συναυλία του Αριάνας Γκράντε.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο λύκειο Τότινγκτον στο Μπέρι, 13 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου του Μάντσεστερ.

Η μητέρα της Σαρλότ δάκρυσε βλέποντας τα λουλούδια που είχε εναποθέσει ο κόσμος για την κόρη της.

Το τατουάζ που έκανε γράφει «Ολίβια», το όνομα της έφηβης κοπέλας, και περιλαμβάνει και μια φωτογραφία μέλισσας, το σύμβολο της πόλης του Μάντσεστερ.

Δείτε τις φωτογραφίες

Mum of Olivia Campbell gets bee tattoo over her heart. ???? #OliviaCampbell #Manchester #Tattoo pic.twitter.com/H6z2LWCVjO