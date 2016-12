Ματωμένος γάμος! Δέντρο καταπλάκωσε τους καλεσμένους - Ένας νεκρός [vids]

Το δέντρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της φωτογραφίας, έπεσε και καταπλάκωσε τους καλεσμένους που εκείνη τη στιγμή έβγαζαν φωτογραφίες στο Penn Park. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, με μια γυναίκα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Tree fell on ppl at Penn park #penn #whittier #LACoFD @WhittierNews pic.twitter.com/K7DUdiCX57

Ένας από τους 6 τραυματίες και συγκεκριμένα μια ηλικιωμένη γυναίκα, σύμφωνα με τις αρχές, υπέκυψε τελικά στα τραύματά της, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρά τραύματα. "Οι αρχές έκαναν το καλύτερο δυνατό για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που είχαν καταπλακωθεί από το δέντρο", τονίζεται σε ανακοίνωση του L.A. County Fire.

Αμέσως μετά την πτώση του δέντρου, το πυροσβεστικό σώμα εξέδωσε ανακοίνωση για το αιματηρό περιστατικό. "Ήταν εδώ για μια χαρούμενη περίσταση και δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο δέντρο κόπηκε και καταπλάκωσε καλεσμένους. Προσπαθούμε να τους παρέχουμε υποστήριξη. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα αν βρίσκονταν και άλλοι άνθρωποι στο σημείο".

#Breaking- Rescuers in #Whittier r working 2 free victims trapped after a large tree fell on a wedding party. @NBCLA live with updates now. pic.twitter.com/iUJrfsQyBS