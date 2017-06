Με αυτό το χειρόγραφο η Adele αποχαιρέτισε τους θαυμαστές της [pics, vids]

Η Adele δεν είναι μια οποιαδήποτε τραγουδίστρια. Δεν είναι μια συνηθισμένη σταρ. Είναι star με όλη τη σημασία της λέξης. Και το απέδειξε ξανά στο ιστορικό Γουέμπλεϊ. Εκεί όπου έδωσε συναυλία, όπου ανακοίνωσε ότι μάζεψε λεφτά για τους πυροπαθείς του Πύργου Γκρένφελ. Και όπου με έναν δικό της ξεχωριστό τρόπο, ανακοίνωσε τους πιστούς θαυμαστές της ότι σταματά τις περιοδείες.

Από τον περασμένο Μάρτιο, όταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της είχε βρεθεί στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, η Αντέλ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα σταματήσει. «Οι περιοδείες δεν είναι κάτι που μου αρέσει... το χειροκρότημα με κάνει και αισθάνομαι ευάλωτη. Δεν ξέρω εάν θα κάνω ξανά περιοδεία. Ο μόνος λόγος που το κάνω είστε εσείς. Δεν είμαι σίγουρη αν οι περιοδείες είναι στο πρόγραμμά μου».

Το βράδυ της Πέμπτης, έφτασε η στιγμή για την πρώτη από τις συναυλίες της στο Γουέμπλεϊ. Μαζί με το πρόγραμμα, οι θαυμαστές της είδαν κι ένα χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο είχε την υπογραφή της Αντέλ. Δεν άργησε να ανέβει στα social media και να κάνει το γύρο του κόσμου.

.@Adele has told fans she’s set to quit touring. She made the announcement in a letter in the programme for her show at Wembley last night pic.twitter.com/F8ZsQkUavO