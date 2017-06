Με τα… πεθερικά στο Λευκό Οίκο! Μετακόμισαν Μελάνια και Μπάρον Τραμπ [pics, vid]

Ήταν μια μετακόμιση που είχε συζητηθεί πολύ. Τους πρώτους μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια είχε επιλέξει να μείνει μακριά από τον Λευκό Οίκο και τον σύζυγό της. Ήθελε να τελειώσει τη σχολική χρονιά ο γιος της Μπάρον και μετά να μετακομίσουν μαζί στην προεδρική κατοικία. Όπως κι έγινε.

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Νιού Τζέρσεϊ, η πρώτη οικογένεια έφτασε με το Air Force One στη βάση Άντριους και από εκεί επιβιβάστηκε στο ελικόπτερο του προέδρου των ΗΠΑ για να μεταφερθούν στον Λευκό Οίκο.

Το απόγευμα της Κυριακής, ο Ντόναλντ, η Μελάνια και το Μπάρον Τραμπ προσγειώθηκαν στην ανατολική πλευρά του Λευκού Οίκου και η… μετακόμιση ολοκληρώθηκε.

Μαζί τους, στον Λευκό Οίκο έφτασαν και οι γονείς της Μελάνια, Αμάλια και Βίκτορ Κνάβς. Οι γονείς της Πρώτης Κυρίας, που πλέον ζουν μόνιμα στις ΗΠΑ, έμεναν στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη όπου βοηθούσαν στην ανατροφή του Μπάρον. Και τώρα, το ίδιο θα κάνουν αλλά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν θα μετακομίσουν μόνιμα στον Λευκό Οίκο, όπως είχε κάνει η μητέρα της Μισέλ Ομπάμα.

«Ανυπομονώ για τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε στο νέο μας σπίτι» έγραψε η Μελάνια Τραμπ στον λογαριασμό της Πρώτης Κυρίας στο twitter ανεβάζοντας μια φωτογραφία μέσα από τον Λευκό Οίκο.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv