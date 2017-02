Μεγάλη έκρηξη στην Τουρκία: Ένας 3χρονος νεκρός [pics, vid]

Η έκρηξη έγινε κοντά σε σπίτια δικαστών και εισαγγελέων ενώ η πόλη είναι κοντά στα σύνορα με την Συρία. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει γνωστά ενώ και τα γύρω κτίρια υπέστησαν υλικές ζημιές. Τα Τουρκικά Μέσα αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο, χωρίς, ωστόσο, οι Αρχές να το επιβεβαιώνουν. Το φιλοκυβερνητικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανατολή μετέδωσε ότι πρόκειται για επίθεση του PKK και είχε ως στόχο κτίριο της κυβέρνησης.





LATEST — A 3-year-old child killed, 15 wounded by car bomb blast in southeastern Turkey, Şanlıurfa governor says https://t.co/n1ONiThbFy pic.twitter.com/PPAtT78Rws — DAILY SABAH (@DailySabah) 17 Φεβρουαρίου 2017

#BREAKING> Explosion reported near justice ministry staff lodgings in #Şanliurfa, #Turkey caused by car bomb - at least 1 dead, many injured pic.twitter.com/bhbfYF44Rj — SHIA NEWS ALERTS (@SNA110) 17 Φεβρουαρίου 2017

انفجار در «ویران‌شهر» واقع در استان «شانلی‌اورفه» در ترکیه مقابل محل مقامات کارمندان دادستانی#Turkey #Viranşehir pic.twitter.com/ep4bA8ObnO — زمستان ‏ِ آفتابی‏ (@zemestanaftabi) 17 Φεβρουαρίου 2017