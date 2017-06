Μέι… not! Στο `απόσπασμα` μετά την ήττα – Φήμες για παραίτηση

Από την πρώτη στιγμή που τα exit polls έδειξαν ότι δύσκολα οι Συντηρητικοί θα είχαν αυτοδυναμία, κάτι που επιβεβαιώθηκε και όταν βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα των βρετανικών βουλευτικών εκλογών, άρχισαν οι φωνές στην πρωθυπουργό της χώρας να παραιτηθεί.

Φωνές που είχαν αρχίσει να ακούγονται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας όταν η Μέι κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να μπει σε δημοσκοπικό προβάδισμα 24% που θα της εξασφάλιζε την αυτοδυναμία αλλά να φτάσει να μην καταφέρει τον στόχο.

Λίγες ώρες αφού ο αντίπαλός της, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο "τελειωμένος" για πολλούς που αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, της ζήτησε να παραιτηθεί κι εκείνη απάντησε ότι θα εγγυηθεί τη σταθερότητα, οι φωνές άρχισαν να ακούγονται και μέσα από το ίδιο της το κόμμα.

Θα πρέπει να σκεφτεί τη θέση της έπειτα από μια "φριχτή" προεκλογική εκστρατεία, μετά το πέρας της οποίας το Συντηρητικό κόμμα φαίνεται ότι χάνει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, δήλωσε η Άνα Σόμπρι, βουλευτής των Τόρις. "Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, είναι μια καταπληκτική και πολύ ταλαντούχα γυναίκα και δεν αποφεύγει να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις, όμως τώρα πρέπει προφανώς να σκεφτεί τη θέση της", δήλωσε η Σόμπρι στο BBC.

"Η Τερέζα άφησε το στίγμα της σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, αναλαμβάνει την ευθύνη, όπως κάνει πάντα, και το γνωρίζω ότι θα το κάνει και για τη διαχείριση αυτής της εκστρατείας", τόνισε.

Χαρακτηριστική και η δήλωση στο BBC του Νάιτζελ Έβανς, βουλευτή των Συντηρητικών: «Δεν πυροβολήσαμε τα πόδια μας, πυροβολήσαμε τους εαυτούς μας στο κεφάλι».

