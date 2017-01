Μεξικό: Δύο Καναδοί, ένας Ιταλός κι ένας Κολομβιανός μεταξύ των θυμάτων στο μακελειό σε φεστιβάλ μουσικής

Τέσσερις άνδρες έπεσαν νεκροί από σφαίρες και μία γυναίκα ποδοπατήθηκε «όταν το πλήθος των παρευρισκομένων πανικοβλήθηκε από τους πυροβολισμούς» διευκρίνισε ο εισαγγελέας της πολιτείας Κιντάνα Ροο, Μιγκέλ Άνχελ Πες, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

Τέσσερις άνθρωποι προσήχθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, πρόσθεσαν οι αρχές της πολιτείας.

"Μείνετε στο γ@@μένο ξενοδοχείο σας" ήταν το twitter που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Βρετανός DJ Jackmaster μετά την αιματηρή επίθεση σε ετήσιο φεστιβάλ στο Μεξικό. Δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν και έψαχναν μέρος να κρυφτούν ενώ οι ένοπλοι είχαν ανοίξει πυρ εναντίον τους.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM