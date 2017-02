Μελάνια Τραμπ: Έκανε μήνυση στη Daily Mail, ζητά 150 εκατ. δολάρια!

Η Μελάνια Τραμπ ζητά από την εταιρία που εκδίδει τη Daily Mail αποζημίωση ύφους 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι η πρώτη μήνυση που καταθέτει η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Daily Mail. Ας πάρουμε λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή.

Αρχικά, η Μελάνια Τραμπ κατέθεσε μήνυση κατά της Mail Media Inc σε δικαστήριο του Μέριλαντ. Πριν από μερικές μέρες όμως, δικαστής έκρινε ότι η μήνυση δεν θα έπρεπε να έχει κατατεθεί στο Μέριλαντ και την απέρριψε.

Η πλευρά Τραμπ κατέθεσε τη μήνυση στο Μέριλαντ γιατί εκεί είναι η βάση του blogger Webster Griffin Tarpley, ο οποίος στις 19 Αυγούστου του 2016 είχε γράψει πως η Μελάνια εργαζόταν ως "συνοδός κυρίων" τη δεκαετία του ’90, όταν και έκανε καριέρα ως μοντέλο. Η Daily Mail, μάλιστα, είχε ανακαλέσει το άρθρο μετά την πρώτη μήνυση.

Αλλά η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, δεν έκανε πίσω. Και επανακατέθεσε τη μήνυση, τόσο κατά της Mail Media Inc όσο και κατά του Webster Griffin Tarpley, αυτή τη φορά σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου η εταιρία διατηρεί γραφεία και ζητά αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων δολαρίων για τη ζημιά που προκάλεσε το άρθρο στη φήμη της και την επαγγελματική της καριέρα.

JUST FILED: First Lady Melania Trump sues Daily Mail in NY Supreme Court over "salacious and highly offensive statements about her" pic.twitter.com/vwj0sDmgKc