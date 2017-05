Μελάνια Τραμπ: Στηρίζει γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας με εκπληκτικό στυλ! [pics]

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, συνοδεύει τον σύζυγό της και 45ο Πρόεδρο της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του περιοδεία στο εξωτερικό μετά την ορκωμοσία του, που έγινε στις 20 Ιανουαρίου του 2017.

Πρώτος σταθμός η Σαουδική Αραβία, ενώ όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ ένας από τους επόμενους σταθμούς θέλει να είναι και η Αίγυπτος, με την ευκαιρία της συνάντησης που είχε σήμερα το πρωί με τον ομόλογό του της Αιγύπτου 'Αμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

"Θα πάω στην Αίγυπτο. Θα βάλουμε την επίσκεψη αυτή στο πρόγραμμά μας πολύ σύντομα", δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, εξαίροντας "την τεράστια δουλειά που έχει γίνει (από τον πρόεδρο Σίσι) κάτω από δύσκολες συνθήκες".

Δεν είναι όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αυτός που "κεντρίζει" το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτό το ταξίδι...

All women!

Η Πρώτη Κυρία έχει καταφέρει να "κλέψει" τις εντυπώσεις στο ταξίδι αυτό, ίσως κι επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να δημιουργήσει μάλλον... αρνητικές.

Η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε σήμερα δίπλα στις γυναίκες εργαζόμενες της Σαουδικής Αραβίας, θέλοντας να δείξει πως υποστηρίζει τις προσπάθειές τους σε μια χώρα καθόλα ανδροκρατούμενη (με αυστηρότατους κοινωνικούς και όχι μόνο περιορισμούς).

Επισκέφθηκε το κέντρο All-Women Business Process & IT Services Center, στο Ριάντ, το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα έχει λάβει και βραβείο από το State Department.

Είναι μια κοινοπραξία της εταιρείας General Electric με την Saudi Aramco και την Tata Consultancy Services (TCS), στην οποία απασχολούνται αποκλειστικά γυναίκες, 1.000 τον αριθμό, 600 εκ των οποίων σε προγράμματα της GE, με στόχο την απασχόληση στο μέλλον 3.000 γυναικών.

Η Πρώτη Κυρία, λοιπόν, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με τις εργαζόμενες, με την ίδια να "μαγνητίζει" τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της παρουσία.

Μελάνια Τραμπ: Αγνόησε το πρωτόκολλο και έφτασε εκθαμβωτική στη Σαουδική Αραβία! [pics]

Εμφανίστηκε φορώντας ένα χακί φόρεμα με μία φαρδιά καφέ ζώνη και γόβες με καφέ και λευκές λεπτομέρειες. Την εμφάνιση αυτή συνδύασε με χρυσά βραχιόλια στο αριστερό χέρι κι ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι που δύσκολα περνούσε απαρατήρητο...

Η ίδια, μάλιστα, έκανε και ανάρτηση στο Twitter, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την επίσκεψή της με το εξής μήνυμα: "Χάρηκα που μίλησα με τις απίστευτες γυναίκες που δουλεύουν σκληρά στο κέντρο @GE_Saudi. Γίνονται μεγάλα βήματα στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των γυναικών".

Enjoyed talking to the incredible women working hard @GE_Saudi service center. Great strides being made towards the empowerment of women. pic.twitter.com/bXdES83w3P