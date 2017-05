Μελβούρνη: Αναφορές για εκρηκτικά σε αεροσκάφος της Malaysia Airlines!

Η εντολή για επιστροφή στη Μελβούρνη δόθηκε όταν ο πιλότος "ενημερώθηκε από το πλήρωμα του αεροσκάφους πως ένας επιβάτης προσπαθούσε να μπει στο πιλοτήριο", όπως ανέφερε η Malaysia Airlines σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν επιβάτες της πτήσης, ο άνδρας ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται, κρατούσε μια "ηλεκτρονική συσκευή", με κάποιους άλλους να αναφέρουν πως μετέφερε εκρηκτικά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως η πτήση MH128 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης όπου θα γίνει και νέος έλεγχος, ενώ το αεροδρόμιο έχει αποκλειστεί και όλες οι πτήσεις έχουν αναβληθεί μέχρι νεωτέρας.

