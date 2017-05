Μετράει `χαστούκια` από τις ΗΠΑ ο Ερντογάν! Μπροστά στα μάτια του το άγριο ξύλο σε Κούρδους

Δεν προλαβαίνει να μετράει… χαστούκια από τις ΗΠΑ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το ταξίδι στην Ουάσινγκτον για την πρώτη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο δεν έφερε τα αποτελέσματα που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος (έκδοση του Γκιουλέν και μη εξοπλισμό των Κούρδων της Συρίας) αλλά άνοιξε ακόμη μεγαλύτερες πληγές στις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας.

Αιτία η απρόκλητη επίθεση μπράβων του Ερντογάν και υπαλλήλων της τουρκικής πρεσβείας που επιτέθηκαν σε Κούρδους και Αρμένιους διαδηλωτές έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον, τραυματίζοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους. Δυο Αμερικανοί Γερουσιαστές, η Δημοκρατική Ντιάν Φέινστεϊν και ο Ρεπουμπλικάνος Τζον ΜακΚέιν, έστειλαν κοινή επιστολή στον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, χρησιμοποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς για τους άνδρες της ασφάλειάς του, τον ίδιο και την κυβέρνησή του για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον Τύπο, τις εθνικές μειονότητες και τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή, τον αποκαλούν δικτάτορα!

Click4more: Αίμα και βία από τούρκους αστυνομικούς έξω από την πρεσβεία τους στις ΗΠΑ! [vid]

Του ζητούν να τιμωρήσει τους υπαίτιους των επεισοδίων, σημειώνοντας πως δεν μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια σε επίθεση κατά ειρηνικών διαδηλωτών σε αμερικανικό έδαφος.

Όλα αυτά ενώ έρχεται στο φως ένα video που δείχνει πως τα επεισόδια ξεκίνησαν υπό το βλέμμα του Ερντογάν, ο οποίος όχι μόνο δεν έκανε το παραμικρό για να τα σταματήσει αλλά δεν αποκλείεται να έδωσε την εντολή για την βίαιη καταστολή των διαδηλωτών.

Συνεργάτης Αμερικανού βουλευτή είπε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας πως δυο μέλη της ασφάλειας του Ερντογάν κρατήθηκαν από πράκτορες ασφαλείας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων την περασμένη Τρίτη αλλά επικαλέστηκαν τη διπλωματική τους ασυλία και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το παγερό βλέμμα του Ερντογάν

Ψυχρός, βλοσυρός, αμέτοχος και απαθής. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είδε τους μπράβους του να ξυλοκοπούν άγρια Κούρδους και Αρμένιους διαδηλωτές που… τόλμησαν να διαδηλώσουν κατά του σουλτάνου και απλά γύρισε την πλάτη του για να απομακρυνθεί.

Ένα video που έρχεται στο φως από την τουρκική έκδοση της Φωνής της Αμερικής έχει καταγράψει καρέ καρέ την ψυχρή συμπεριφορά του προέδρου της Τουρκίας την ώρα των επεισοδίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον. Η διαδήλωση ενάντια στον Ερντογάν από Κούρδους και Αρμένιους που ζουν στις ΗΠΑ βάφτηκε με αίμα, όταν άνθρωποι του "σουλτάνου" χτύπησαν απρόκλητα και τραυμάτισαν διαδηλωτές.

Και όλα αυτά υπό το παγερό βλέμμα του ίδιου του Ερντογάν. Που δεν του κάηκε… καρφί για όσα συνέβησαν. Είδε και απήλθε. Στο video έχει καταγραφεί μια από τις στιγμές της έντασης. Σε πρώτο πλάνο τη θωρακισμένη λιμουζίνα του Τούρκου προέδρου, με την πόρτα ανοιχτή και άνδρες της ασφάλειάς του, γύρο από το αυτοκίνητο.

Στο βάθος, η ένταση και τα χτυπήματα έχουν ξεκινήσει, όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους προς το δρόμο. Λίγο μετά, από το εσωτερικό του αυτοκινήτου βγαίνει μια… γνώριμη φιγούρα: ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κοιτάει κι εκείνος τα όσα γίνονται ελάχιστα μέτρα μακριά, γυρίζει και με ύψος παγερό απομακρύνεται για να μπει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Δείτε το video

Καθώς προχωράει, κοντοστέκεται ξανά, μιλάει με έναν άνδρα και μπαίνει στην πρεσβεία. Να ήταν εκείνος που έδωσε την "εντολή" για να χτυπηθούν οι Κούρδοι διαδηλωτές από τους μπράβους του; Κανείς δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει με σιγουριά…

Θυμηθείτε τα άγρια επεισόδια

Επιστολή – ράπισμα: Έτσι φέρεσαι σε μειονότητες και αντιφρονούντες!

Η συμπεριφορά των ανδρών του Ερντογάν, που "κρύφτηκαν" πίσω από τη διπλωματική τους ασυλία και επιτέθηκαν στους διαδηλωτές έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ και προκαλεί μια ακόμη εστία έντασης ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ που καταδίκασε τα όσα έγιναν, ο Γερουσιαστής (και πρώην υποψήφιος πρόεδρος με τους Ρεπουμπλικάνους) Τζον ΜακΚέιν ζήτησε την απέλαση του Τούρκου πρέσβη, οι ΗΠΑ ζητούν… ονόματα όσων συμμετείχαν στα επεισόδια και δυο Αμερικανοί Γερουσιαστές έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στον ίδιο τον Ερντογάν!

Kurdish and Armenian and Ezidi protestors brutality attacked by members of Erdogan security in front of Turkish Emb pic.twitter.com/StrRKgNHfr