«Μη μ' αγγίζεις!» - `Τα πήρε` δημοσίως η Μελάνια με τον Ντόναλντ [vid]

Αφού κατέβηκαν από την σκάλα του αεροπλάνου και όπως προχωρούσαν στο κόκκινο χαλί, ο Τραμπ φάνηκε να απλώνει το χέρι του για να πιάσει εκείνο της συζύγου του. Όμως εκείνη όπως θα δείτε στο βίντεο που ανέβασε δημοσιογράφος από το Ντιτρόιτ, τον χτύπησε ελαφρά στο χέρι και δεν του έδωσε το δικό της. Και τώρα τα σενάρια θα φουντώσουν. Καυγάς στο αεροπλάνο; Τα πήρε ο Τραμπ που δεν φόρεσε η σύζυγός του μαντήλα στην Σαουδική Αραβία; Όπως και να έχει δεν είναι η πρώτη φορά αλλά ούτε και η τελευταία που δημόσια η Μελάνια εκφράζει την δυσαρεσκειά της για κάτι ή κάνει χειρονομία εκτός πρωτοκόλλου στον σύζυγό της.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

It appears First Lady Melania Trump slaps away Pres. Trump's hand as he reaches to hold it while on tarmac in Israel pic.twitter.com/rWsYlrEJeS