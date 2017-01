“Μιλώντας για όλα όσα δεν μπορούν να ειπωθούν“: Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τα προσφυγόπουλα

Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία ευαισθητοποίησης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού", μέλους της «Missing Children Europe», που στοχεύει άμεσα τους αρμόδιους υπουργούς για τη μετανάστευση όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Κάθε άτομο, κάθε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, ομάδα ατόμων ή επιχειρήσεις καλούνται να μοιραστούν μια εικόνα στο Facebook και να αναφέρουν -κάνουν tag- τον αρμόδιο υπουργό για ζητήματα Ασύλου και Μετανάστευσης.



Η ιδέα είναι, ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συμμετάσχουν και με ένα απλό σχόλιο να θέσουν προ των ευθυνών του τον αρμόδιο υπουργό, ελπίζοντας ότι δεν θα αγνοήσει τη δημόσια πίεση και ότι θα υποχρεωθεί να συνεργαστεί με τις συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών μεταναστών. Η καμπάνια υλοποιείται σε οχτώ Ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με τα μέλη και τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και την υποστήριξη αρκετών δημοφιλών σελίδων του Facebook.



Οι πολίτες μιας χώρας καλούνται να επισκεφτούν τη σελίδα http://www.mentiontheunmentioned.eu/ και να μοιραστούν μια φωτογραφία και μια ιστορία της επιλογής τους στο Facebook αναφέροντας τον αρμόδιο υπουργό της κάθε χώρας.





'Ατυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων





Στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Μάλτα, με τη συμμετοχή των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων όλης της Ευρώπης. Οι υπουργοί θα συζητήσουν μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Ασύλου και Μετανάστευσης. Αυτή είναι μια ιδανική ευκαιρία, επισημαίνει η ανακοίνωση, για την Missing Children Europe σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Προέδρου της Μάλτας «The President's Foundation for the Wellbeing of Society» να φιλοξενήσει την προσεχή διάσκεψη με τίτλο «Χαμένοι στη μετανάστευση: Εργαζόμαστε από κοινού για την προστασία των παιδιών από την εξαφάνιση».



Η πρόεδρος της Μάλτας, Marie-Louise Coleiro Preca, και μέλος του Patron Council της Ομοσπονδίας «Missing Children Europe», μαζί με ένα σημαντικό αριθμό οργανισμών από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του «Χαμόγελου του Παιδιού», θα είναι παρόντες στη Μάλτα για να προτείνουν από κοινού συστάσεις για την προστασία των παιδιών μεταναστών-προσφύγων.



Η εκστρατεία «Μιλώντας για όλα όσα δεν μπορούν να ειπωθούν», η οποία ξεκινάει οχτώ μέρες πριν από τη συνάντηση των υπουργών έχει ως στόχο να ασκήσει πίεση στους αρμόδιους πολιτικούς και να λειτουργήσει ως μέσο εξεύρεσης συγκεκριμένων λύσεων με τις αρμόδιες αρχές και προς όφελος των παιδιών. Μπορεί κανείς να ακολουθήσει το συνέδριο "Χαμένοι στη Μετανάστευση" στον ιστότοπο www.lostinmigration.eu

