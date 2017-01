Μπαράζ επιθέσεων στην Τουρκία! Χτύπησαν Αστυνομία και γραφεία Ερντογάν [pics]

Το πρώτο είχε στόχο το αρχηγείο της αστυνομίας. Ο δράστης προσπάθησε να χτυπήσει το κτίριο με αντιαρματικό ρουκετοβόλο, όμως σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο στόχος της επίθεσης, είναι ο χώρος στον οποίο κρατείται ο μακελάρης του club Reina.

PHOTOS: Images of the RPG launcher used in the attack. Reports indicate that the shot missed police building - @AylinaKilic pic.twitter.com/oyHq9P3rUV