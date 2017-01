Μυστήριο με τον Ρώσο πρέσβη στην Υεμένη! Η Ρωσία διαψεύδει ότι δολοφονήθηκε

Ένα απίστευτο θρίλερ με την τύχη του πρέσβη της Ρωσίας στην Υεμένη. Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν το μεσημέρι του Σαββάτου (14.01.2017) ότι ο Vladimir Dedushkin έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης από αγνώστους στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά. Αμέσως ήρθε στο μυαλό η εν ψυχρώ εκτέλεση του πρέσβη της Ρωσίας στην Τουρκία, Αντρέι Καρλόφ, στις 19 Δεκεμβρίου.

Το πρακτορείο Barq της Σαουδικής Αραβίας ήταν εκείνο που μετέδωσε πρώτο της ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πως ο πρέσβης της Ρωσίας στην Υεμένη είχε δολοφονηθεί. Αλλά η αντίδραση από πλευράς της Ρωσίας ήταν άμεση.

Πηγές της πρεσβείας δήλωσαν στο NBC ότι κανείς δεν δέχτηκε πυροβολισμό. Το ίδιο και στη Washington Post, η οποία επικαλούμενη αξιωματούχο της πρεσβείας της Ρωσίας στην Υεμένη επίσης μετέδωσε πως δεν έχει καμία επίθεση και ο πρέσβης είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα, ο Andrew Rot, ανταποκριτής της αμερικανικής εφημερίδας στη Μόσχα, έγραψε στο twitter πως και ο ίδιος επικοινώνησε με τη ρωσική πρεσβεία στην Υεμένη και εκπρόσωπός της αρνήθηκε πως έγινε οποιαδήποτε επίθεση και ο Ρώσος πρέσβης είναι καλά.

I spoke with the duty officer at the Russian embassy in Yemen, he denied there had been any attack and said the ambassador is fine.