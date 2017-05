Νέα Υόρκη: Σοκ! Βίντεο δείχνουν τη στιγμή της τραγωδίας! Προσοχή, σκληρές εικόνες

Η αστυνομία ξεκαθάρισε σχετικά άμεσα ότι το επεισόδιο αυτό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας είπαν πάντως ότι το FBI συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σοκάρουν τα βίντεο της τραγωδίας

Η στιγμή του αιματηρού περιστατικού έχει καταγραφεί σε αρκετά βίντεο που αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε. Δείχνει το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και κυριολεκτικά να... απογειώνεται, πέρνοντας "παραμάζωμα" δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες!

Δείτε τα - Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρές

Σκηνές χάους

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τουρίστες απ' όλον τον κόσμο, περνούν καθημερινά από αυτήν την πολυσύχναστη περιοχή του Μανχάταν, την καρδιά του Μπρόντγουεϊ.

Οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι το κόκκινο σεντάν, μάρκας Honda, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασέρνοντας τους πεζούς. Το όχημα προσέκρουσε σε μια κολώνα και σταμάτησε στη διασταύρωση της 45ης Οδού με την Μπρόντγουεϊ. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση.

Μια γυναίκα που είχε πάει για ψώνια με τη μητέρα της είδε το αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα στο πεζοδρόμιο. "Έχω σοκαριστεί αφάνταστα. Τους θέρισε όλους", είπε η κόρη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ένας άνδρας που φοράει σκούρο μπλουζάκι να οδηγείται σε ένα περιπολικό. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν 26χρονο από το Μπρονξ.

Πρώην στρατιωτικός, με ιστορικό οδήγησης υπό την επήρρεια μέθης

Ο συγκεκριμένος άνδρας ονομάζεται Ρίτσαρντ Ρόχας και είναι 26 ετών. Είχε υπηρετήσει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και είχε ποινικό μητρώο, κυρίως για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, συγκεκριμένα το 2008 και ξανά το 2015 όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο.

"Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια", τόνισε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο σημείο του δυστυχήματος.

Δείτε την σύλληψή του που έγινε on camera

Δείτε την εικόνα με τους αστυνομικούς να τον παίρνουν... σηκωτό

Δείτε βίντεο με το όχημα να φλέγεται

Η νεκρή 18χρονη και η τραυματισμένη αδελφή της

Το αυτοκίνητο του 26χρονου "καβάλησε" το πεζοδρόμιο, διέσχισε τρία οικοδομικά τετράγωνα και παρέσυρε πεζούς, σκοτώνοντας μια 18χρονη κοπέλα, προτού προσκρούσει σε μια κολώνα.

Το nbcnewyork.com, μετέφερε δηλώσεις του δαμάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος ενημέρωσε πως σοβαρά τραυματισμένη είναι η αδελφή της 18χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο, η οποία είναι μόλις 13 ετών!

Δείτε την άτυχη 18χρονη

Δείτε τις σοκαριστικές εικόνες του Reuters από το σημείο της τραγωδίας στην Times Square



Με πληροφορίες από: ΑΠΕ - ΜΠΕ, rt.com