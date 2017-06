Νέος συναγερμός στο Λονδίνο! Φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων! Τεράστια επιχείρηση της πυροσβεστικής

Εβδομήντα δύο πυροσβέστες, με δέκα οχήματα, έχουν ριχτεί στη μάχη απέναντι σε μια μεγάλη φωτιά, ξανά στο Λονδίνο, λίγες ημέρες μετά την φονική πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ, η οποία κόστισε τη ζωή 79 ανθρώπων.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε ένα συγκρότημα κτιρίων στην οδό Turin, στο Bethal Green του ανατολικού Λονδίνου, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο ενός κτιρίου να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Third floor flat and roof is alight on Turin Street in #BethnalGreen. Now 10 fire engines there https://t.co/3XGYLqvrj3 © @Adelina_Frunza pic.twitter.com/XyPa0us08i