Νέος συναγερμός στο Παρίσι! Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι στον Gare du Nord [pics, vid]

Δεν έχει τέλος ο τρόμος στο Παρίσι. Μόλις δυο μέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και ένα 24ωρο πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, ακόμη ένα περιστατικό έρχεται να προκαλέσει συναγερμό στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (22.04.2017), άνδρας που κρατούσε μαχαίρι πλησίασε αστυνομικούς στον Gare du Nord, έναν από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Παρίσι. Οι άνδρες της αστυνομίας κατάφεραν να τον εξουδετερώσουν και να τον συλλάβουν.

Ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι απείλησε σήμερα αστυνομικό στον σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού Gare du Nord προκαλώντας πανικό προτού συλληφθεί, δήλωσε εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Γαλλλίας (SNCF).

Η στιγμή έχει καταγραφεί σε video

#France #Paris Gare du Nord St evacuated as man is arrested after allegdly approaching police w/knife pic.twitter.com/RkwEc8mMyL Via @deadboooo

Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο άνδρας είχε πλησιάσει τους αστυνομικούς που περιπολούσαν στον σιδηροδρομικό σταθμό. Κλήθηκε να πέσει κάτω και να ακολουθήσει τις εντολές τους προτού συλληφθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό μεταξύ των επιβατών που προσπάθησαν να φύγουν από το σταθμό, όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, ο οποίος πρόσθεσε ότι προκλήθηκε καθυστέρηση στα δρομολόγια των τρένων. Χαρακτηριστικό του τι επικράτησε το γεγονός πως υπάρχουν αναφορές πως ταξιδιώτες άφησαν τις αποσκευές τους και έφυγαν από το σταθμό!

Police collecting scattered luggage after passengers flee Gare du Nord in Paris. Man arrested #Paris pic.twitter.com/ka5zDdSQ7B

Σημειώνεται πάντως ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

A man armed w a knife was detained at a train station in N #Paris a day ahead of the #Frenchelections https://t.co/PVmiRO7hJt pic.twitter.com/sEVwjWleqI