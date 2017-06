Νέος συναγερμός στο Παρίσι! Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης! `Είμαι τζιχαντιστής`

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράρ Κολόμπ, που έσπευσε στο σημείο της επίθεσης, είπε ότι ο άνδρας αυτός, που είναι ηλικίας 40 ετών, φώναξε "Για τη Συρία!" πριν επιτεθεί στους αστυνομικούς.

France: un homme blesse grièvement un policier à l'aide d'un marteau avant d'être neutralisé.#NotreDame pic.twitter.com/jaOnt6ZwZZ — LeaderNews (@LeaderNewsCI) June 6, 2017

"Ένας άνδρας έφτασε πίσω από αυτούς τους αστυνομικούς και, οπλισμένος με ένα σφυρί, άρχισε να χτυπά έναν από αυτούς. Οι συνάδελφοί του αντέδρασαν με ψυχραιμία... και πυροβόλησαν" είπε ο Κολόμπ.

"Ήταν κάποιος που εμφανιζόταν ως Αλγερινός φοιτητής. Είχε στην κατοχή του μια ταυτότητα, της οποίας ελέγχουμε την αυθεντικότητα" είπε ο υπουργός στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι πιθανότατα έδρασε μόνος του. Στην κατοχή του υπόπτου βρέθηκαν επίσης μερικά "κουζινομάχαιρα".

Το χρονικό

Νέος συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, το απόγευμα της Τρίτης (06.06.2017) όταν ένας άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί με σφυρί σε τρεις αστυνομικούς, έξω από την Παναγία των Παρισίων. Ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε τον δράστη και τον τραυμάτισε. Περίπου 1.000 επισκέπτες εγκλωβίστηκαν στον ναό, ενώ αποκλείστηκε η περιοχή.

Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε στο έδαφος, έξω από τον καθεδρικό ναό. Τις έρευνες για την υπόθεση αυτή ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά ενώ ο δράστης έχει τραυματιστεί στον θώρακα. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσε "μια δυνατή κραυγή" και μετά "είδε το πλήθος να κινείται". "Οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν, άκουσα δύο πυροβολισμούς, είδα έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος, υπήρχαν αίματα παντού", πρόσθεσε.

Η Παναγία των Παρισίων, στην καρδιά της πρωτεύουσας, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού. Είναι ένα από τα πιο τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης και δέχεται περίπου 13 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Les informan que les van a dejar salir en pocos minutos.. #NotreDame #Paris pic.twitter.com/muac6HGbER — Alessandra Martín (@MartinAlessandr) June 6, 2017



De evakuerer Notre-Dame. Det går rykter om skyting og at en mann er skutt. Nå sperrer politiet av gatene. #paris pic.twitter.com/NtKKLzE4gX — Linn Gjerstad (@LinnGjerstad) June 6, 2017



#BREAKING: Paris police say they are attending an incident at Notre Dame and warn public to stay away; Reports shots fired pic.twitter.com/cakygj8fNw — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 6, 2017

MORE: Man reportedly attacked an officer with a hammer and was shot and injured by police https://t.co/cjDD8ziENp pic.twitter.com/LrkWyy8KKc — RT (@RT_com) June 6, 2017

Η Παναγία των Παρισίων υποδέχεται κάθε χρόνο 13 εκατομμύρια επισκέπτες, προσκυνητές και πιστούς. Είναι το δεύτερο τουριστικό αξιοθέατο της Γαλλίας μετά την Ντίσνεϊλαντ και το πρώτο ιστορικό μνημείο σε επισκεψιμότητα. Κατά μέσο όρο, καθημερινά περνούν τις πύλες της 30.000 άνθρωποι ενώ σε περιόδους αιχμής οι επισκέπτες φτάνουν ακόμη και τις 50.000. Η Γαλλία είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στα τέλη του 2015 στο Παρίσι. Στρατιώτες περιπολούν στους δρόμους μαζί με αστυνομικούς, ιδίως κοντά σε τουριστικές περιοχές και σε κυβερνητικά κτίρια ενώ αυξημένα μέτρα λαμβάνονται και κατά τη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων. Τρεις γυναίκες είχαν συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν εντοπίστηκε κοντά στον καθεδρικό ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο, γεμάτο με φιάλες αερίου.