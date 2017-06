Νέος τρόμος στην Αγγλία! Ένοπλος κρατά ομήρους σε γραφείο εύρεσης εργασίας

"Βασιλεύει" ο τρόμος στην Αγγλία, μόλις μια μέρα μετά τις εκλογές και ενώ η χώρα βρίσκεται σε πολιτική αβεβαιότητα. Άτομο οπλισμένο με μαχαίρι εισέβαλε σε γραφείο εύρεσης εργασίας και κρατά ομήρους.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με την αστυνομία στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί διαπραγματευτές και οι δρόμοι γύρο από το γραφείο έχουν αποκλειστεί, ενώ το κοινό έχει ειδοποιηθεί να μην πλησιάζει στην περιοχή.

#UPDATE Man with knife holding employees hostage at job centre in Newcastle, northeast England, police say, specialist negotiators at scene — AFP news agency (@AFP) June 9, 2017

Man armed with knife takes hostages in #Byker job centre. Armed police and negotiators on scene. pic.twitter.com/2Nn9HXRY6Z — Nathan Lee (@NathanLeeTV) June 9, 2017

Η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) πως ένας άνδρας προκαλούσε φασαρία σε γραφείο εύρεσης εργασίας στην πόλη Μπάικερ.

"Οι αξιωματικοί κλήθηκαν και τους γνωστοποιήθηκε ότι ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι είχε μπει στις εγκαταστάσεις και πιστεύεται ότι κρατά ομήρους εργαζόμενους. Πολλοί άλλοι από τους εργαζόμενους κατάφεραν να φύγουν. Έχουμε αναλάβει το περιστατικό αλλά δεν υπάρχουν, προς το παρόν, πληροφορίες για τραυματίες", ανέφερε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νορθρούμπια.

Byker Metro station is closed as we deal with an ongoing situation on Clifford Street. Some roads are also closed. It's an isolated incident pic.twitter.com/UluaZgtuPE — Northumbria Police (@northumbriapol) June 9, 2017

Hostages being held in #byker job centre by man with knife. People have been released but some remain inside. Armed police on scene. — Nathan Lee (@NathanLeeTV) June 9, 2017

Στο σημείο έχει ήδη φτάσει και ασθενοφόρο, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Πιστεύεται ότι ο δράστης είναι γνωστός στους εργαζόμενους στο γραφείο, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

An ambulance has arrived on Brinkburn street in #Byker pic.twitter.com/a628aCAUzX — Metro Radio News (@MetroRadioNews) June 9, 2017

Εξαιτίας του συμβάντος, η αστυνομία διέταξε την εκκένωση σχολικού κοιτώνα που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ έκλεισε και ο σταθμός του Μετρό.