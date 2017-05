Ντόναλντ Τραμπ: `Συγχαρητήρια Εμανουέλ Μακρόν! Ανυπομονώ να συνεργαστούμε`!

"Συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν για την μεγάλη του νίκη απόψε, ως ο επόμενος Πρόεδρος της Γαλλίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του", έγραψε στο Twitter ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Γαλλικές εκλογές - LIVE - Μακρόν: "Θα υπερασπιστώ τη Γαλλία και την Ευρώπη! Ζήτω η Δημοκρατία, ζήτω η Γαλλία"!

Με τον τρόπο αυτό, ο αμερικανός Πρόεδρος συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν για την μεγάλη εκλογική του νίκη, στον δεύτερο γύρο των αποψινών γαλλικών εκλογών.

Δείτε το tweet

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!