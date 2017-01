Ντόναλντ Τραμπ: Τα λέει στο twitter για να τ’ ακούει ο Ομπάμα! Νέο κράξιμο

Μετά την επίδειξη δύναμης στο Κογκρέσο και τη δρομολόγηση της κατάργησης του Obamacare, του πιο σημαντικού έργου του Μπαράκ Ομπάμα, ο Τραμπ τα έβαλε και με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Γιατί; Γιατί ανέβαλαν την ενημέρωσή του σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση των κυβερνοεπιθέσεων από Ρώσους χάκερ, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η κυβέρνηση Ομπάμα.

«Η ενημέρωση για το αποκαλούμενο ρωσικό χακάρισμα καθυστερεί μέχρι την Παρασκευή, μάλλον χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να "χτίσουν" την υπόθεσή τους. Πολύ παράξενο» έγραψε ο Τραμπ, αφήνοντας σαφέστατες αιχμές τόσο για τις μυστικές υπηρεσίες όσο και για την κυβέρνηση Ομπάμα, που επιμένουν πως πίσω από τις επιθέσεις που δέχτηκαν το Δημοκρατικό κόμμα, ο επικεφαλής της εκστρατείας της Κλίντον κι άλλα πολιτικά πρόσωπα και φορείς, βρίσκονται Ρώσοι χάκερς με εντολή Πούτιν.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange!