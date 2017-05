Ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται... στα μέρη μας! Σημαντική ανακοίνωση [vid]

Το Ισραήλ, το Βατικανό και η Σαουδική Αραβία θα είναι ανάμεσα στους προορισμούς του πρώτου ταξιδιού στο εξωτερικό που θα πραγματοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ ως Αμερικανός πρόεδρος, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Αυτό επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Τραμπ, μπροστά στους δημοσιογράφους, αφού είπε: "Η ανοχή είναι ο ακρωγωνιαίος λίθος της ειρήνης. Και γι' αυτό είμαι περήφανος που κάνω μία μεγάλη και ιστορική ανακοίνωση αυτό το πρωί για να μοιραστώ μαζί σας πως το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό ως Πρέοδρος των ΗΠΑ θα είναι στη Σαουδική Αραβία, μετά στο Ισραήλ και μετά σε ένα μέρος που οι καρδινάλιοί μου αγαπούν πάρα πολύ, τη Ρώμη".

#Trump: "My first foreign trip will be to #SaudiArabia, then #Israel, then a place my cardinals love very much - Rome" pic.twitter.com/2ccWzumXRs