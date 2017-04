Ο Σπρίνγκστιν καταγγέλλει τον `απατεώνα` Τραμπ!

Το κομμάτι του Γκρασέκι, με τον οποίο ο Σπρίνγκστιν έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν, έχει τίτλο "That' s What Makes Us Great" (Αυτό που μας κάνει μεγάλους), ένα λογοπαίγνιο που βασίζεται στο σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του αμερικανού προέδρου "Να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη".

"Μην μου λες ψέμα και το πουλήσεις ως γεγονός, έχω περάσει από αυτό τον δρόμο νωρίτερα και δεν θα ξαναγυρίσω. Μην μου καυχιέσαι ότι δεν διάβασες ποτέ ένα βιβλίο. Δεν εμπιστεύομαι ποτέ έναν απατεώνα", τραγουδά ο Μπρους Σπρίνγκστιν σε μια σαφή αναφορά στον ρεπουμπλικανό εκατομμυριούχο.

Σπρίνγκστιν και Γκρασέκι επαναλαμβάνουν στη συνέχεια το ρεφρέν: "Η αγάπη μπορεί να σταματήσει το μίσος. Ξέρω ότι είναι αλήθεια. Αυτό είναι που μας κάνει μεγάλους".

Παρότι το τραγούδι δεν γράφτηκε από τον Σπρίνγκστιν, η συνεργασία αυτή είναι μια από τις πιο στρατευμένες μουσικές κυκλοφορίες.

Αυτός που τραγούδησε συχνά τις απογοητεύσεις της αμερικανικής εργατικής τάξης --η οποία συνέβαλε στην άνοδο του Τραμπ στην εξουσία-- δεσμεύτηκε το 2004 υπέρ του δημοκρατικού Τζον Κέρι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του τελευταίου για τις προεδρικές εκλογές στις οποίες επικράτησε τελικά ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος.

Πέρυσι, ο 67χρονος αμερικανός μουσικός είχε στηρίξει τη Χίλαρι Κλίντον, επίσης δημοκρατική, η οποία ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης της πρώην Πρώτης Κυρίας τον Νοέμβριο, ο Σπρίνγκστιν είχε εξάλλου καταγγείλει τη βαθιά έλλειψη κοσμιότητας του μεγιστάνα των ακινήτων που έγινε πρόεδρος.

Ο Γκρασέκι δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Pittsburgh Post-Gazette ότι συνέθεσε το τραγούδι αυτό με αφορμή την ορκωμοσία του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.

