Ο Τραμπ ανακάλυψε επίθεση στη Σουηδία! - “Τι ναρκωτικά παίρνεις;” η απάντηση πρώην πρωθυπουργού

Σε ομιλία μπροστά σε υποστηρικτές του και αναφερόμενος, στο νέο διάταγμα που αναμένεται να εκδώσει σχετικά με την απαγόρευση εισόδου σε μετανάστες, αναφέρθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στη Σουηδία. Πρόκειται για μια επίθεση στη Σουηδία, που δεν συνέβη ποτέ. “Κοιτάχτε τι γίνεται στη Γερμανία, δείτε τι έγινε χθες το βράδυ στη Σουηδία” είπε και πρόσθεσε “Στη Σουηδία. Ποιος θα το πίστευε; Στη Σουηδία. Δέχτηκαν μεγάλο αριθμό μεταναστών. Και τώρα έχουν πρόβλημα που δεν θεωρούσαν ποτέ πως θα υπάρξει.”

Καμία όμως σχετική επίθεση δεν έχει συμβεί στη Σουηδία. Ο ισχυρισμός του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν τόσο εξωφρενικός, που προκάλεσε την απάντηση του Σουηδού πρώην πρωθυπουργού, Καρλ Μπιλτ.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj