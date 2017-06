Ο Τραμπ διέκοψε την συνομιλία του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό για να... φλερτάρει δημοσιογράφο [vid]

Συγκεκριμένα την ώρα που μιλούσαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε στον Βαράντκαρ ότι «έχουμε εδώ και πολλούς ανταποκριτές σας», και κάλεσε κοντά του την όμορφη δημοσιογράφο η οποία εργάζεται για το Ιρλανδικό δίκτυο RTE. Μάλιστα... γνωστοποίησε στον Ιρλανδό πρωθυπουργό το φλερτ του, λέγοντάς του πως «έχει ωραίο χαμόγελο, πάω στοίχημα ότι σου φέρεται καλά»

Κάποιοι ερμηνεύουν αυτό το φλερτ ως μια απάντηση προς τον Βαράντκαρ, καθώς τον έκανε να περιμένει 90 δευτερόλεπτα στο ακουστικό του πριν ξεκινήσει η συνομιλία τους.

Η ίδια πάντως η δημοσιογράφος ανήρτησε βίντεο στα social media, με κάποιους χρήστες να σχολιάζουν το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ως σεξιστικό.

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji