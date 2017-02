Ο Τραμπ έσκασε μύτη ακάλεστος σε γάμο! [pics, vids]

Μετά τη συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό και βρέθηκε στην κοντινή γαμήλια δεξίωση.

Δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με τους καλεσμένους του γάμου της Vanessa Falk και του Carl Lindner IV, με τις φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του κόσμου, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος άρπαξε και το μικρόφωνο για να μιλήσει για το ζευγάρι.

"Κυρίες και κύριοι το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γνωρίζω και τις δύο οικογένειες πολύ πολύ καλά. Ήταν μέλη αυτού του κλαμπ για πολύ καιρό και μου έχουν δώσει μια περιουσία. Είναι δύο υπέροχες οικογένειες. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Σας εύχομαι αγάπη και επιτυχία και ό,τι φέρνουν μαζί. Τους είδα σήμερα και είπα στον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας "ας πάμε να πούμε ένα γεια". Έτσι βγάλαμα μερικές πολύ καλές φωτογραφίες του πρωθυπουργού και του προέδρου. Είναι τιμή να είμαι μαζί σας. Τώρα ας γυρίσουμε στον χορό".

CNN—Trump talked NK crisis in Mar-a-Lago public dining room, made stmt, went to wedding: “They've paid me a fortune” https://t.co/kzibfhVnbk pic.twitter.com/RfyKFytJHg

The groom at the Mar-a-Lago wedding where President Trump spoke is the son of a major donor to pro-Trump super-PACs https://t.co/ZdhOV0qcxV